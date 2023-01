Prévention de la dépression : le rôle des proches

Une étude américaine récente conclut au rôle prépondérant des proches pour affronter certains moments difficiles.

D’après une étude menée par des chercheurs de l’Université du Michigan, le rôle des proches serait prépondérant lorsque l’on vit des moments compliqués.

En effet, ils nous aideraient à éviter un épisode dépressif.

Le piège de l’isolement

C’est dans la revue spécialisée American Journal of Psychiatry que les résultats de cette étude sont parus. Pour y parvenir, les scientifiques ont ont étudié les données d’un peu plus de 1 000 étudiants en première année de médecine, et de 435 hommes et femmes dont le compagnon ou la compagne étaient décédés récemment.

L’idée de départ était de dégager deux situations différentes pouvant amener à l’installation de la dépression.

Proches et dépression : quels résultats ?

Les auteurs de l’étude concluent :

Les scores des symptômes dépressifs ont augmenté de 126 % après le début du stage dans l’échantillon des étudiants en médecine et de 34 % après le veuvage dans l’échantillon.

Et ils ajoutent, comme le rapporte Santé Magazine :

Les résultats de l’étude suggèrent que les personnes présentant un risque génomique élevé de développer des symptômes dépressifs accrus dans des conditions sociales défavorables bénéficient aussi et davantage d’environnements sociaux stimulants.

Un soutien important

En d’autres termes, le rôle des proches est indispensable pour ceux qui traversent un moment difficile. Même, s’il est utile de le rappeler, si le suivi par un professionnel de santé est tout aussi important voire crucial.

Car d’après l’Inserm, le risque de suicide est multiplié par 30 au cours d’un épisode dépressif. En 1 à 2 personnes sur 10 souffrant de cette maladie mettent fin à leurs jours.