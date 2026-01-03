Que faire avec les restes du réveillon 2026 ? Un médecin livre quatre conseils de sécurité

Alors que les restes du réveillon du Nouvel An 2026 remplissent encore de nombreux réfrigérateurs, un médecin partage quatre conseils pratiques pour éviter tout risque sanitaire lié à leur consommation après plusieurs jours de conservation.

Tl;dr Restez vigilants avec les restes du Nouvel An.

Mauvaise conservation : risques graves d’intoxication alimentaire.

Quatre conseils clés pour éviter les accidents domestiques.

Des festivités à la vigilance : le vrai risque des restes du Nouvel An

À l’heure où la planète célèbre enfin l’arrivée de 2026, la liesse collective s’invite dans les foyers, avec son lot de grandes tablées et de plats en abondance. Mais, à peine les feux d’artifice éteints, une question surgit : que faire des montagnes de restes qui patientent au réfrigérateur ? Pour certains, ces surplus festifs cachent un véritable danger, souvent sous-estimé.

Une tragédie rappelée : quand négligence rime avec drame

Le généraliste singapourien Dr Samuel Choudhury n’hésite pas à alerter sur la gravité du sujet. Son témoignage est glaçant : « Comment des restes ont coûté la vie à trois personnes. Et l’endroit où cela s’est passé va vous surprendre. » En 2010, un repas familial tourne au cauchemar. Des morceaux de poulet cuisinés sont laissés dans des plats profonds puis rangés tels quels au frais. Le lendemain, utilisés dans des sandwichs, ils deviennent le vecteur d’une intoxication massive causée par une bactérie redoutable, le Trachyctes. Résultat : cinquante-quatre personnes malades et trois décès enregistrés, malgré leur hospitalisation rapide. Difficile d’imaginer que tout cela est dû à une simple erreur de conservation.

Mieux vaut prévenir : conseils essentiels pour éviter l’intoxication

Face à ce constat effrayant, quelques mesures simples suffisent pourtant à limiter les risques. Voici les recommandations majeures du Dr Choudhury :

Réduire le temps passé à température ambiante : plus un plat reste dehors, plus il devient dangereux.

plus un plat reste dehors, plus il devient dangereux. Refroidir rapidement : faire descendre la température en deux étapes (21°C sous deux heures, puis 5°C sous quatre heures) sans couvrir dans des plats trop profonds.

faire descendre la température en deux étapes (21°C sous deux heures, puis 5°C sous quatre heures) sans couvrir dans des plats trop profonds. Consommer ou jeter directement : évitez de remettre plusieurs fois le même plat au frais après l’avoir sorti.

évitez de remettre plusieurs fois le même plat au frais après l’avoir sorti. Savoir reconnaître les aliments sensibles : viandes, pâtes, riz ou produits laitiers humides représentent un terrain propice pour les bactéries.

L’erreur courante : croire que rien ne peut arriver chez soi

On a tendance à penser que l’intoxication alimentaire, ça n’arrive qu’aux autres et qu’un simple passage à l’hôpital suffit. Or, selon Dr Choudhury : « Cela s’est produit en milieu hospitalier… même entourés de médecins, ils n’ont pas survécu. » D’où l’importance de ne jamais banaliser ces gestes quotidiens.

Enfin – et c’est probablement là le meilleur conseil pour bien commencer cette année – il suffit parfois de respecter quelques règles élémentaires pour éviter l’irréparable et savourer pleinement ces moments partagés autour de la table.