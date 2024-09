Que faire avec vos médicaments périmés ? Risques et solutions

Dans une société où l’automédication est fréquente, il est essentiel de comprendre les dangers des médicaments périmés. Leur gestion responsable est une étape cruciale vers une meilleure santé. Nous incitons nos lecteurs à faire preuve de prudence et à consulter leur pharmacien en cas de doute.

Un autre aspect important de la gestion des médicaments périmés est leur élimination. Ces médicaments doivent être rapportés à une pharmacie participant à la collecte Cyclamed. Le Bihan souligne que « Jetés dans la poubelle, dans l’évier ou dans les toilettes, les médicaments peuvent polluer les sols et les rivières car ils contiennent des principes actifs« . Il est donc impératif de les retourner correctement pour éviter toute forme de pollution.

Il existe une série de médicaments qui ne doivent surtout pas être consommés après la date de péremption. Ce sont entre autres les collyres, les sirops, les injectables, les médicaments sans conservateur, les contraceptions et les traitements contre l’ hypertension artérielle . « Passé la date de péremption, les risques de prolifération microbienne et d’ infection sont particulièrement importants pour ces produits« , avertit Mme Le Bihan.

Selon la pharmacienne Magalie Le Bihan, la date de péremption d’un médicament est fixée en fonction des résultats des « études de stabilité« . Ces études garantissent que le médicament conserve son efficacité et ses propriétés organoleptiques jusqu’à la date indiquée, à condition qu’il soit conservé dans les conditions recommandées par le fabricant.

