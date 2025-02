Reconnaître et combattre une carence en vitamine E : 8 symptômes clés

Découvrez les huit signes qui indiquent une carence en vitamine E dans votre corps et les différentes méthodes pour augmenter votre apport en cette vitamine essentielle.

Tl;dr La vitamine E est essentielle à la santé générale, en particulier celle de la peau et des cellules.

Cette vitamine a des propriétés antioxydantes, hydratantes et apaisantes pour la peau.

Des sources naturelles de vitamine E se trouvent dans les aliments comme les amandes, les huiles végétales et certains fruits.

La vitamine E : un nutriment essentiel

La vitamine E joue un rôle fondamental pour notre santé générale. Particulièrement précieuse pour notre peau et nos cellules, cette vitamine antioxydante protège notre épiderme des radicaux libres et autres facteurs de stress environnementaux. Une carence en vitamine E, bien que rare, peut entrainer divers problèmes de santé, notamment une mauvaise santé de la peau et une altération de la fonction cellulaire.

Les bienfaits de la vitamine E sur la peau

La Dr. Veena Praveen, dermatologue et conseillère médicale à Kaya, souligne l’importance de la vitamine E pour une peau saine : « Cette vitamine liposoluble est naturellement présente dans une variété d’aliments et est parfois ajoutée à certains pour vous aider à atteindre vos besoins quotidiens. Une peau sèche et squameuse, une hyperpigmentation et une cicatrisation lente sont tous des signes d’un manque de vitamine E dans votre peau. »

Parmi ses nombreuses propriétés, la vitamine E « maintient la barrière d’hydratation de la peau, et son absence peut entraîner une sécheresse et une irritation. »

L’importance de la vitamine E pour la santé de la peau

La vitamine E contribue à hydrater la peau en favorisant l’absorption et la rétention d’humidité. Elle protège également la peau du stress oxydatif causé par des facteurs environnementaux tels que les rayonnements UV et la pollution. Elle aide ainsi à prévenir les signes prématurés de vieillissement comme les rides et les ridules.

En outre, la vitamine E favorise la production de collagène, une protéine essentielle pour maintenir la fermeté et la structure de la peau. Elle atténue ainsi l’apparence des rides et ridules, pour une peau plus lisse et ferme.

Augmenter son apport en vitamine E

Il existe de nombreuses façons d’augmenter son apport en vitamine E, allant des choix alimentaires aux produits de soins de la peau. Certains aliments, comme les amandes et les huiles végétales, sont d’excellentes sources de vitamine E. De plus, certains fruits, tels que les avocats et les mangues, offrent une source naturelle de ce nutriment, ainsi qu’une variété d’autres vitamines, fibres et antioxydants.

Quant aux produits de soins de la peau, Dt. Swatee Sandhan, diététicienne senior à l’Hôpital Jupiter, recommande « des produits de soins de la peau sans produits chimiques nocifs, parabènes et parfums ou colorants artificiels pour garantir que la vitamine E est sous sa forme la plus naturelle et efficace. »