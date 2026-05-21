Selon une étude, l’horloge biologique pourrait amplifier les effets positifs du sport

Une récente étude révèle que l’horloge biologique pourrait influencer l’efficacité de l’activité physique. Les chercheurs suggèrent que le moment de la journée où l’on s’entraîne jouerait un rôle dans les bénéfices retirés de l’exercice.

Tl;dr L’alignement sport-chronotype optimise certains bénéfices santé.

L’exercice reste bénéfique, quel que soit l’horaire choisi.

Le sommeil et l’habitude influencent aussi la performance.

Chronotype : une boussole biologique à ne pas négliger

Certains se lèvent spontanément à l’aube, tandis que d’autres s’épanouissent davantage à la tombée du jour. Cette divergence repose sur un paramètre central : le chronotype. Véritable marqueur biologique, il détermine nos pics d’énergie, de vigilance ou encore notre préférence naturelle pour des heures précises d’activité ou de repos. Piloté par les rythmes circadiens, ce « programme interne » synchronise aussi bien notre température corporelle, notre tension artérielle que notre régulation glycémique.

Exercice physique : faut-il vraiment suivre son horloge interne ?

De récentes études soulèvent une question intéressante : adapter ses séances de sport à son chronotype favoriserait-il la santé ? Une équipe de chercheurs s’est penchée sur le sujet via un essai contrôlé, en regroupant des participants selon leur profil matinal ou vespéral. Les uns ont pratiqué l’exercice le matin (8-11h), les autres le soir (18-21h), chacun correspondant – ou non – à sa tendance naturelle. Résultat marquant : lorsque les horaires de pratique étaient synchronisés au chronotype, les gains observés sur la pression artérielle, la condition cardiovasculaire ou encore la qualité du sommeil se révélaient supérieurs. Faut-il en déduire une recette miracle ? Pas si vite…

D’autres paramètres entrent en jeu

Même en décalage avec leur chronotype, tous les volontaires ont tiré des avantages indéniables de l’entraînement physique. De quoi rappeler que l’essentiel reste dans la régularité plus que dans le timing parfait. Il convient aussi de noter que les personnes au profil « intermédiaire », soit environ 60 % des adultes, n’ont pas été incluses dans cette étude – pour elles, la flexibilité horaire prime sans doute.

Par ailleurs, d’autres facteurs influencent nos performances :

Sommeil : Un repos insuffisant favorise l’exercice matinal pour limiter la fatigue accumulée.

: Un repos insuffisant favorise l’exercice matinal pour limiter la fatigue accumulée. Température corporelle : Elle culmine souvent l’après-midi, période idéale pour développer force et coordination.

: Elle culmine souvent l’après-midi, période idéale pour développer force et coordination. Habitudes : À force d’entraînement répété au même créneau, le corps finit par s’y adapter.

Adapter sa routine à soi-même… et au quotidien

Pour mieux cibler votre chronotype, des questionnaires spécialisés existent – utiles si vos obligations perturbent votre ressenti naturel. Reste qu’un principe prévaut : tout exercice vaut mieux que rien. S’entraîner aux heures qui vous conviennent reste bénéfique ; seule une attention particulière doit être portée à l’échauffement si l’on pratique tôt en étant naturellement « couche-tard », ou à l’intensité le soir pour éviter de nuire au sommeil.

Accorder sa pratique sportive à son horloge interne peut apporter un supplément d’efficacité… mais sans jamais primer sur la constance ni sur l’écoute de soi.