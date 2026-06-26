Sommeil profond et démence, ce lien qui inquiète après 60 ans

Perdre un peu de sommeil profond chaque année après 60 ans est associé à un risque accru de démence. Une étude rappelle pourquoi ce stade précis compte.

En bref Le sommeil profond baisse avec l’âge

Chaque point perdu accroît le risque observé

L’étude montre une association, pas une cause

Après 60 ans, perdre un peu de sommeil profond chaque année n’a rien d’anodin. Dans une étude publiée dans JAMA Neurology, chaque baisse d’un point de pourcentage par an du sommeil lent profond est associée à un risque de démence plus élevé de 27 %, et même de 32 % pour la maladie d’Alzheimer.

Un chiffre qui change la lecture du sommeil après 60 ans

L’équipe menée par Matthew Pase, de Monash University, a suivi 346 participants de la Framingham Heart Study. Tous avaient passé deux examens du sommeil, à domicile, entre 1995 et 1998 puis entre 2001 et 2003, avec environ cinq ans d’écart. Aucun n’avait de démence au moment de la seconde évaluation, et les chercheurs ont ensuite surveillé leur état jusqu’en 2018.

Résultat, 52 cas de démence ont été recensés sur 17 ans de suivi. Les données montrent aussi que le sommeil lent profond diminue globalement à partir de 60 ans, avec une baisse qui semble culminer entre 75 et 80 ans avant de se stabiliser.

Le sommeil profond, un moment bref, mais très chargé

Ce stade correspond à la troisième phase du cycle de sommeil, qui dure environ 90 minutes. Il occupe en général 20 à 40 minutes, et c’est la phase la plus réparatrice, quand les ondes cérébrales ralentissent, que le rythme cardiaque baisse et que la pression artérielle descend aussi.

Ce sommeil aide à consolider les muscles, les os et l’immunité. Il prépare aussi le cerveau à intégrer de nouvelles informations. Une autre étude récente citée par les auteurs montrait d’ailleurs que des personnes présentant des modifications cérébrales liées à Alzheimer obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire quand elles avaient davantage de ce sommeil.

Ce que les chercheurs ont vraiment observé, et ce qu’ils n’ont pas prouvé

Point important, quand même, l’étude décrit une association. Elle ne prouve pas que la perte de sommeil profond cause directement la démence. L’inverse reste possible aussi, avec des processus cérébraux déjà à l’œuvre qui perturbent peu à peu le sommeil.

Les chercheurs ont néanmoins repéré plusieurs facteurs liés à un faible niveau de sommeil lent profond, notamment un risque cardiovasculaire plus élevé, la prise de médicaments pouvant perturber le sommeil, et la présence du gène APOE ε4, connu pour être associé à Alzheimer. En revanche, la perte de volume de l’hippocampe, un signe précoce de la maladie, n’était pas liée à une baisse accélérée de ce sommeil.

Pourquoi ce résultat compte au-delà de la mémoire

Selon Matthew Pase, le sommeil profond soutient le cerveau vieillissant de plusieurs façons, notamment en favorisant l’élimination de déchets métaboliques et de protéines qui s’accumulent dans la maladie d’Alzheimer.

Ce travail ne permet pas de trancher sur la cause. Mais il renforce une idée simple, le sommeil profond pourrait être un facteur de risque modifiable de la démence. Pour vous, concrètement, cela change surtout une chose, le sommeil n’est pas seulement une affaire de fatigue du lendemain.