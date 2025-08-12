Souffler dans un coquillage : une vraie solution contre l’apnée du sommeil ?

Selon une étude récente, souffler dans un coquillage conque pourrait offrir un nouvel espoir aux personnes souffrant d’apnée du sommeil. Les chercheurs se sont penchés sur les effets de cette pratique traditionnelle pour en évaluer les bienfaits potentiels.

Tl;dr Un souffle dans un coquillage pourrait soulager l’apnée du sommeil.

Cette méthode renforce les muscles des voies respiratoires.

Les experts appellent à plus d’études avant adoption.

Un coquillage au secours de l’apnée du sommeil ?

Inattendu mais sérieux, le souffle dans un coquillage attire l’attention du monde médical. Selon une récente étude relayée par The Guardian, cette pratique traditionnelle, ancrée dans certaines cultures côtières, pourrait apporter un soulagement aux personnes souffrant d’apnée du sommeil. Ce trouble, souvent minimisé malgré ses effets délétères, se caractérise par des interruptions répétées de la respiration pendant la nuit, parfois jusqu’à plusieurs centaines de fois. Ces pauses nuisent non seulement à la qualité du repos mais pèsent aussi sur le cœur et le cerveau.

Quand la tradition inspire la science

A priori loufoque, le principe repose pourtant sur des bases scientifiques : les techniques respiratoires mobilisées pour faire sonner un coquillage s’apparentent à celles employées en thérapie respiratoire. D’après les chercheurs, ces exercices sollicitent intensément les muscles de la gorge et améliorent le contrôle du flux d’air – deux leviers essentiels pour limiter l’effondrement des voies respiratoires durant le sommeil. L’étude évoque même des participants ayant observé une amélioration de leur respiration nocturne après quelques semaines de pratique régulière.

L’importance des exercices respiratoires

Rien de totalement nouveau cependant : depuis plusieurs années déjà, des spécialistes recommandent le chant ou certains instruments à vent pour renforcer ces mêmes groupes musculaires. Ce qui change ici ? Le côté ludique et culturel du geste, qui peut aussi réduire le stress – facteur aggravant bien connu des troubles du sommeil. Les professionnels insistent toutefois : cette technique ne doit pas remplacer les traitements éprouvés comme la machine à pression positive continue (CPAP). Les données restent limitées et il faudra attendre des recherches plus larges pour valider cet effet.

Quelques pistes pratiques à explorer

Pour ceux que la curiosité titille, pourquoi ne pas tenter l’expérience ? En gardant à l’esprit qu’il ne s’agit là que d’un complément potentiel. Avant toute chose, il reste essentiel de suivre les recommandations médicales classiques en matière d’apnée du sommeil, parmi lesquelles :

Maintenir un poids santé

Dormir sur le côté plutôt que sur le dos

Limiter alcool et repas copieux avant le coucher

Utiliser un appareil CPAP si prescrit

S’exercer avec d’autres techniques respiratoires ou pratiquer le yoga

Mêler culture et bien-être avec ce souffle inédit dans un coquillage pourrait devenir une piste intéressante… tout en gardant un œil critique sur les preuves scientifiques à venir.