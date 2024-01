Steinert : Découvrez les symptômes de cette maladie mystérieuse qui affaiblit les muscles

Entre 5 000 et 8 000 personnes en France sont touchées par la maladie de Steinert, une affection héréditaire peu connue qui affecte directement les muscles. Connaissez-vous les symptômes de cette maladie?

Tl;dr La maladie de Steinert, pathologie neuromusculaire héréditaire, touche entre 5 000 et 8 000 personnes en France.

Elle peut provoquer des douleurs musculaires, de la fatigue, une diminution du volume des muscles et des difficultés motrices.

Elle est causée par une anomalie génétique sur le chromosome 19, affectant le fonctionnement musculaire, cardiaque, nerveux et hormonal.

Il n’existe actuellement pas de traitement curatif, mais un suivi médical précis peut améliorer les conditions de vie des patients.

Maladie de Steinert : Un mal héréditaire méconnu

Peu connue du grand public, la maladie de Steinert est une pathologie neuromusculaire qui affecte entre 5 000 et 8 000 personnes en France. Cette affection, qui se transmet de façon héréditaire, cible directement les muscles.

Une maladie génétique

La maladie de Steinert, également connue sous le nom de dystrophie myotique de type 1 ou myotonie de Steinert, est une affection génétique d’origine héréditaire. Elle est caractérisée par une anomalie sur le chromosome 19, résultant d’une répétition excessive d’une petite séquence d’ADN du gène DMPK. Cette anomalie perturbe l’activité des protéines, affectant ainsi le fonctionnement musculaire, cardiaque, nerveux et hormonal.

Les symptômes

Les symptômes de cette maladie peuvent inclure des douleurs musculaires, une fatigue persistante, une diminution du volume des muscles et des difficultés à effectuer certaines tâches, comme marcher ou parler. Le cœur, l’appareil respiratoire et digestif, ainsi que le système hormonal et nerveux peuvent également être affectés. Pour confirmer le diagnostic, une analyse génétique via une prise de sang peut être effectuée, ainsi qu’un électromyogramme pour mesurer l’activité électrique du muscle.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Traitement et prise en charge

Malheureusement, il n’existe pas encore de traitement curatif pour la maladie de Steinert. La prise en charge des patients se concentre donc sur l’amélioration des conditions de vie et la prévention des complications. Avec un suivi médical approprié, l’espérance de vie des patients n’est généralement pas affectée, sauf pour les nouveau-nés atteints de formes graves de la maladie.