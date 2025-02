Suspendre du linge humide chez soi pourrait nuire à votre santé

Il se pourrait que le fait de suspendre votre linge mouillé à l'intérieur de votre maison représente un risque pour votre santé.

Tl;dr Sécher le linge à l’intérieur peut favoriser la croissance de moisissures dangereuses pour la santé.

Les personnes immunodéprimées sont plus susceptibles de développer des infections fongiques graves.

La résistance aux médicaments antifongiques est en augmentation, liée à leur utilisation en agriculture et au changement climatique.

Les dangers cachés derrière le séchage du linge à l’intérieur

Alors que l’hiver fait rage, sécher le linge à l’extérieur est devenu un luxe. Pourtant, le choix de sécher nos vêtements à l’intérieur peut avoir des conséquences inattendues. En effet, le séchage du linge dans des espaces mal ventilés peut favoriser la prolifération de moisissures dans nos maisons, avec des implications potentiellement graves pour notre santé.

Les moisissures : un ennemi insidieux

Les moisissures sont des champignons produisant de minuscules particules appelées spores. Elles prospèrent dans des conditions de températures fraîches et d’humidité élevée, d’où leur propension à se développer sur les murs humides ou les plafonds de salles de bains. Les espèces les plus courantes, Penicillium et Aspergillus, peuvent causer des problèmes de santé dans les maisons humides. Notre système immunitaire est généralement efficace pour éliminer ces spores, mais chez certaines personnes au système immunitaire affaibli, elles peuvent provoquer des infections graves et aggraver des maladies respiratoires existantes comme l’asthme.

Risques pour les personnes immunodéprimées

Dans le cas des personnes immunodéprimées, les spores fongiques peuvent non seulement provoquer une inflammation pulmonaire, mais aussi bloquer les voies respiratoires, causant des saignements dans les poumons. Ces infections sont généralement traitées par des médicaments antifongiques appelés azoles. Cependant, une résistance croissante à ces médicaments a été observée, ce qui constitue une source préoccupante de problèmes de santé.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La résistance aux antifongiques : une menace grandissante

La résistance aux azoles et autres antifongiques est de plus en plus fréquente, en partie à cause de leur utilisation en agriculture pour protéger les cultures des infections fongiques. De plus, le changement climatique pourrait favoriser cette résistance, les températures élevées aidant les moisissures à développer une résistance aux médicaments couramment prescrits. Il est donc crucial de surveiller ces changements et de préparer des réponses adéquates face à une augmentation potentielle des infections fongiques.