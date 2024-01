Triplement du risque de troubles psychiatriques chez les enfants issus de familles précaires

Une recherche récente de Santé publique France et de l'Assurance maladie, publiée mardi 9 janvier, révèle une fréquence accrue de certaines maladies, en particulier psychiatriques, chez les enfants de familles défavorisées. Quelles pourraient être les solutions pour pallier ce problème ?

La précarité : une menace pour la santé mentale des enfants

Une récente publication de Santé publique France et de l’Assurance maladie met en lumière une réalité alarmante : les enfants issus de familles précaires sont plus exposés à des troubles psychiatriques.

Des chiffres alarmants

Selon cette étude dévoilée mardi 9 janvier, les enfants vivant sous le seuil de pauvreté sont trois fois plus souvent hospitalisés pour des problèmes psychiatriques. Ce constat alarmant s’appuie sur les chiffres de l’Assurance maladie, qui a recensé des millions d’actes médicaux réalisés en 2018 sur quelque “13 millions d’enfants”.

Des pathologies plus fréquentes chez les plus modestes

Les données révèlent que certaines pathologies, notamment psychiatriques, sont plus fréquentes chez les enfants bénéficiaires de la Couverture maladie universelle (CMU), une aide réservée aux plus modestes. Selon Philippe Tuppin de l’Assurance maladie, sur ces maladies, “6 sur 10 étaient psychiatriques”, incluant des retards mentaux et affectifs, des pathologies lourdes lorsqu’elles surviennent lors du développement de l’enfant.

La précarité : une entrave à la santé mentale

L’étude met en exergue que la dégradation de la santé mentale de ces enfants est directement liée à leur environnement, notamment l’encadrement familial et la prise en charge globale. Santé publique France affirme que “de nombreuses pathologies sont plus fréquentes en présence d’un désavantage social (surtout financier)”.