Troubles du sommeil chez les enfants : De quelle quantité de sommeil les enfants ont-ils vraiment besoin ?

Combien de sommeil les enfants ont-ils vraiment besoin ? Décryptons ensemble les troubles du sommeil chez les plus jeunes.

Tl;dr Le sommeil est crucial pour le développement et la santé des enfants.

De nombreux troubles du sommeil peuvent affecter les enfants.

Une bonne hygiène du sommeil est essentielle à un sommeil sain.

Le sommeil : un pilier du développement infantile

Le sommeil est un élément fondamental de notre existence, particulièrement pour les enfants. C’est un facteur clé pour leur santé et leur développement. Hormis le repos, le sommeil soutient les fonctions homéostasiques, hormonales et cognitives, tout en favorisant la croissance de l’enfant.

Reconnaître et gérer les troubles du sommeil chez l’enfant

Les troubles du sommeil les plus courants chez les enfants comprennent l’insomnie, une somnolence excessive durant la journée, des problèmes de respiration tels que les apnées obstructives du sommeil, ou encore des troubles du comportement pendant le sommeil comme le somnambulisme, les cauchemars et les terreurs nocturnes. Les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux, comme l’autisme ou le TDAH, ou ceux qui suivent un traitement médicamenteux de longue durée, sont plus susceptibles de souffrir de ce type de troubles.

L’importance d’une bonne hygiène du sommeil

Le respect d’une bonne hygiène du sommeil est primordial pour garantir un sommeil de qualité. Cela comprend le respect d’horaires de coucher réguliers, la mise en place d’une routine de sommeil structurée, l’évitement de toute stimulation physique une heure avant le coucher, l’assombrissement de l’éclairage et l’évitement des écrans avant le coucher. Il est également recommandé de favoriser l’activité physique pendant la journée, de pratiquer des techniques de relaxation et d’éviter les siestes prolongées en fin d’après-midi ou en soirée.

Les conséquences d’un mauvais sommeil sur le développement de l’enfant

Des troubles du sommeil non résolus peuvent avoir de graves conséquences à long terme sur l’enfant, notamment un caractère instable et hyperactif, des troubles de l’apprentissage et de la mémoire, une impulsivité et une inattention accrues, des problèmes d’humeur et de compétences sociales, une altération des compétences en résolution de problèmes, une diminution de la fonction immunitaire, ainsi que l’apparition d’hypertension, d’obésité et de résistance à l’insuline.

« Reconnaître la quantité appropriée de sommeil et identifier les troubles potentiels est essentiel pour soutenir le développement cognitif et physique sain des enfants. » souligne le Dr Ilin Kinimi, consultant en pédiatrie, pneumologie et médecine du sommeil à l’hôpital Manipal de Bengaluru. Une intervention précoce est cruciale pour garantir aux enfants le sommeil réparateur nécessaire à leur bien-être global.