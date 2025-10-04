Troubles urinaires chez les hommes : l’essentiel à savoir sur l’hypertrophie bénigne de la prostate

Les troubles urinaires touchent de nombreux hommes, en particulier après 50 ans. Souvent liés à une augmentation du volume de la prostate, ce phénomène appelé hyperplasie bénigne peut perturber le quotidien et nécessite une bonne information pour être pris en charge efficacement.

Tl;dr La BPH touche 50 % des hommes de plus de 50 ans.

Symptômes : envies fréquentes, jet faible, vidange incomplète.

Nouveaux traitements comme la thérapie par vapeur d’eau disponibles.

BPH : un trouble fréquent, des impacts multiples

Les troubles urinaires liés à une hyperplasie bénigne de la prostate (BPH) perturbent le quotidien de nombreux hommes. Selon une étude menée par le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, près d’un homme sur deux de plus de cinquante ans serait concerné par cette affection non cancéreuse. Pourtant, si la BPH n’est pas dangereuse en soi, elle peut réellement compromettre la qualité de vie si elle reste ignorée.

Facteurs de risque et symptômes à surveiller

Impossible de passer sous silence les causes variées qui favorisent l’apparition d’une BPH. L’âge constitue évidemment un facteur principal : plus les années passent, plus le risque augmente. Mais ce n’est pas tout. Les fluctuations hormonales, en particulier l’élévation du dihydrotestostérone (DHT), jouent aussi un rôle clé dans le développement du volume prostatique. Il existe également une composante génétique, tandis que certains modes de vie — alimentation déséquilibrée ou obésité — peuvent accélérer l’évolution du trouble.

Dans ce contexte, quelques signes doivent alerter :

Envies fréquentes d’uriner

Jet urinaire faible ou interrompu

Sensation de vidange incomplète

Difficulté à démarrer la miction

Gouttes retardataires en fin d’émission

Comme le souligne le Dr T Manohar, chef du service d’urologie à l’Apollo Institute of Renal Sciences, « retarder une consultation expose à des complications comme les infections urinaires, les calculs vésicaux ou même des lésions rénales ».

Diagnostic précis et avancées thérapeutiques

Pour établir un diagnostic fiable, les spécialistes combinent l’examen clinique, la mesure du débit urinaire (uroflowmétrie) et différents tests sanguins ou urinaires dont celui des antigènes spécifiques de la prostate (PSA). Ensuite seulement se dessine une stratégie thérapeutique sur-mesure.

Le panel des solutions s’est étoffé ces dernières années. Si les cas légers répondent bien aux médicaments relaxant les muscles prostatiques, les situations plus sévères bénéficient désormais d’approches innovantes telles que la thérapie par vapeur d’eau. Cette technique, accessible notamment en Inde depuis peu, consiste à injecter de la vapeur pour réduire le tissu prostatique et soulager rapidement les symptômes — sans effets secondaires majeurs liés aux traitements médicamenteux au long cours.

Mieux vivre avec la BPH ? C’est possible !

Il reste essentiel d’écouter son corps et d’agir dès les premiers signaux. Opter pour une prise en charge précoce — parfois couplée à quelques ajustements dans son mode de vie — permet non seulement de maîtriser durablement la pathologie, mais aussi d’envisager sereinement ses activités personnelles et professionnelles. Finalement, bien accompagnés par leur médecin, nombre d’hommes continuent à mener une existence épanouie malgré une BPH diagnostiquée.