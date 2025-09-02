Un champignon rare révèle enfin son secret : il parvient à détruire les cellules cancéreuses

Des chercheurs viennent de percer le mécanisme d’action d’un champignon rare, connu pour sa capacité à détruire des cellules cancéreuses. Cette avancée scientifique pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements contre le cancer.

Tl;dr Un champignon rare de Taïwan combat le cancer en laboratoire.

Des chercheurs isolent un sucre aux propriétés anti-inflammatoires.

Des applications cliniques restent à explorer.

Un trésor naturel taïwanais sous la loupe scientifique

L’univers des traitements anticancéreux puise parfois ses promesses dans des endroits inattendus. C’est le cas de l’Antrodia cinnamomea, un champignon rare originaire de Taïwan, déjà réputé pour ses usages traditionnels en phytothérapie. Depuis peu, l’intérêt autour de cette espèce unique, associée à un arbre menacé, connaît un regain suite à des découvertes réalisées par une équipe de recherche conjointe de la National Taiwan University et de la National Yang Ming Chiao Tung University.

Sulfate polysaccharides : le secret d’une molécule prometteuse

Au cœur de leurs travaux, les chercheurs ont identifié une famille de molécules appelée sulfate polysaccharides (SPS), regroupant des glucides complexes tels que la sulfated galactoglucan — alliance singulière entre glucose, galactose et sulfate. À ce jour, si l’on savait déjà que le champignon comme cette classe de molécules pouvaient présenter des effets anti-inflammatoires et anticancéreux, leur mode d’action demeurait assez obscur.

Pour lever ce voile, il a fallu surmonter une difficulté technique : stimuler la production en laboratoire du fameux SPS par l’A. cinnamomea. L’enjeu était d’autant plus crucial que cette culture maîtrisée écarte la nécessité d’exploiter les ressources naturelles menacées du champignon sauvage.

N50 F2 : des résultats spectaculaires in vitro

Une fois ce défi relevé, les scientifiques ont pu isoler un composé remarquable baptisé N50 F2. Les premiers tests sont sans appel : réduction notable des marqueurs inflammatoires cellulaires et élimination ciblée des cellules cancéreuses pulmonaires. En clair : « The current study shows that A. cinnamomea SPS has a strong anti-inflammatory effect and inhibits cancer cells in vitro », résument-ils dans leur publication.

En élargissant la perspective, cette avancée s’inscrit dans un mouvement plus vaste où plantes, venins ou encore microorganismes – du tardigrade au scorpion – offrent régulièrement des pistes thérapeutiques inédites. On constate ainsi combien l’environnement naturel continue d’inspirer la recherche biomédicale contemporaine.

Vers quelles applications cliniques ?

Toutefois, un passage demeure à franchir avant toute utilisation concrète : ces effets spectaculaires doivent désormais être confirmés chez l’humain. Les chercheurs eux-mêmes insistent sur cette étape décisive, mais affichent leur optimisme : « With a fully controlled production and extraction process, we are optimistic about future applications in both health supplements and clinical treatments. »

Si les prochaines années tiennent leurs promesses, ce modeste champignon pourrait bien intégrer la liste restreinte des solutions naturelles mobilisées contre le cancer.