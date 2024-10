Un composé du cannabis découvert dans une plante totalement différente

Il est indéniable que cette découverte pourrait représenter une avancée majeure pour l’industrie du CBD. En effet, la possibilité d’extraire du CBD d’une source légale et largement disponible pourrait faciliter l’accès à cette substance pour de nombreux patients. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour s’assurer de l’efficacité et de la sécurité de cette nouvelle source de CBD. Il est crucial de continuer à soutenir ces recherches, qui ont le potentiel de transformer la vie de millions de personnes à travers le monde.

L’équipe de Neto a récemment obtenu une subvention du gouvernement brésilien pour poursuivre ses recherches. Ils envisagent d’identifier les meilleures méthodes d’extraction du CBD à partir du Trema et d’analyser son efficacité chez les patients actuellement traités avec du cannabis médical.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Selon le biologiste moléculaire Rodrigo Moura Neto de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, l’analyse chimique a révélé que le Trema contient du CBD mais pas de THC. Cela suggère la possibilité d’une nouvelle source abondante de CBD qui ne serait pas soumise aux contraintes légales et réglementaires du cannabis, toujours interdit dans de nombreux endroits, y compris au Brésil. Le Trema pourrait donc représenter une alternative légale à l’utilisation du cannabis.

L’intérêt grandissant pour le CBD repose sur son utilisation croissante comme traitement potentiel pour diverses conditions, notamment l’épilepsie, la douleur chronique et l’anxiété. C’est l’un des principaux composés actifs du cannabis, aux côtés du tétrahydrocannabinol ou THC – la substance qui provoque la sensation d’euphorie chez les consommateurs. Cependant, l’efficacité du CBD en tant que traitement médical nécessite encore des recherches approfondies.

Une avancée remarquable a été faite dans le monde de la science. Les chercheurs ont découvert la présence du cannabidiol (CBD), un composé du cannabis, dans une plante populaire au Brésil, le Trema Micrantha Blume. Cette plante, souvent considérée comme une mauvaise herbe, pourrait ouvrir de nouvelles voies pour la production de cette substance de plus en plus populaire.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter