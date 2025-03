Un lien insoupçonné entre le tabagisme et la santé mentale

Dissiper les malentendus : Comment le tabagisme affecte profondément notre santé mentale.

Tl;dr Le tabagisme et la santé mentale ont une relation bidirectionnelle complexe.

Le tabagisme peut augmenter l’anxiété, la dépression et perturber le sommeil.

Les personnes souffrant de troubles mentaux sont plus susceptibles de fumer et présentent un risque accru de dépendance à la nicotine.

Le lien complexe entre le tabac et la santé mentale

Il est couramment admis que fumer permet de se détendre. Cependant, cette idée reçue est erronée. En effet, le tabagisme entraîne en réalité une augmentation de l’anxiété et de la tension. Paradoxalement, bon nombre de fumeurs affirment vouloir arrêter, mais continuent de fumer, car cela semble soulager leur stress et leur anxiété.

Impact du tabagisme sur la santé mentale

Le tabac a des effets néfastes sur la santé mentale. Les adultes dépressifs sont beaucoup plus susceptibles de fumer que ceux qui ne le sont pas. Le tabagisme interfère avec certains produits chimiques dans le cerveau, aggravant les troubles de l’humeur tels que la bipolarité et provoquant des troubles cognitifs comme des problèmes de mémoire, d’attention et d’apprentissage.

Le tabac est également le principal facteur de réduction de l’espérance de vie de 10 à 20 ans chez les personnes atteintes de troubles mentaux. De plus, il perturbe les schémas de sommeil, ce qui peut entraîner de l’insomnie, de la fatigue diurne et d’autres problèmes liés au sommeil.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

La prévalence du tabagisme chez les personnes atteintes de troubles mentaux

Les personnes atteintes de troubles mentaux sont plus susceptibles de fumer et ont un niveau de dépendance à la nicotine plus élevé. Elles utilisent souvent le tabac comme une forme d’auto-médication pour faire face à leurs symptômes. Par ailleurs, le tabagisme peut offrir un sentiment de connexion sociale et de communauté, particulièrement parmi les individus atteints de troubles mentaux. Cependant, le soulagement de la nicotine n’est que temporaire et à long terme, le tabagisme continu peut exacerber les problèmes.

Le cercle vicieux du tabagisme et des troubles mentaux

Le lien entre le tabagisme et la santé mentale est complexe et bidirectionnel. Tandis que le tabagisme peut aggraver les troubles mentaux, ces derniers peuvent également augmenter la probabilité de fumer. Il est donc essentiel que les individus comprennent cette relation et cherchent de l’aide pour rompre le cycle du tabagisme et gérer leur santé mentale.