Un médicament courant pour le TDAH pourrait améliorer la conduite de certaines personnes

Un médicament couramment utilisé pour traiter le TDAH pourrait améliorer les compétences de conduite de certaines personnes.

Tl;dr La méthylphénidate, traitement courant pour le TDAH, pourrait améliorer la concentration au volant.

Une étude australienne a montré une amélioration des performances de conduite avec ce médicament.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer les effets à long terme et à doses plus élevées.

Améliorer la concentration au volant avec un médicament pour le TDAH

Selon une étude récente, la méthylphénidate, un médicament couramment utilisé pour traiter le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), pourrait aider les conducteurs à rester concentrés lors de longs trajets monotones.

Une étude australienne prometteuse

Des chercheurs de l’Université Swinburne en Australie ont exploré les effets de la méthylphénidate sur la performance de conduite, notamment chez les individus sans diagnostic de TDAH. L’expérience a impliqué 25 conducteurs en bonne santé physique et mentale qui ont reçu 10 mg de méthylphénidate ou un placebo avant de prendre le volant dans un simulateur de conduite.

Les résultats ont montré que la méthylphénidate améliorait significativement la performance de conduite, en réduisant les écarts de vitesse et de trajectoire, en particulier lors de la seconde moitié du trajet.

Des effets positifs, mais des précautions à prendre

Bien que la méthylphénidate n’ait pas causé de problèmes dans le balayage visuel des conducteurs, elle n’a pas non plus semblé l’améliorer. De plus, des études antérieures ont soulevé des inquiétudes quant à un effet de « vision tunnel » associé aux psychostimulants, qui pourrait limiter la capacité d’un conducteur à réagir à des obstacles soudains ou imprévus.

La nécessité de recherches complémentaires

Cette étude n’a pas révélé cet effet, probablement du fait de la faible dose utilisée. Cependant, les chercheurs soulignent que des effets différents pourraient être observés avec des doses plus élevées ou une utilisation à plus long terme. « Il y a un besoin clair de recherches supplémentaires dans ce domaine », concluent-ils.