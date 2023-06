Un nouveau classement des aliments les plus sains

47 aliments couramment consommés aux États-Unis ont été analysés par des chercheurs de l’Université William Paterson.

Régulièrement, des études viennent élire le ou les aliments les plus sains du monde. À l’approche de l’été, en voici une nouvelle venant récompenser certains d’entre eux.

Cette fois, ce sont des chercheurs de la William Paterson University, dans le New Jersey aux Etats-Unis, qui ont établi leur propre classement.

Aliments sains : le cadre de l’étude

Pour chacun des 47 aliments analysés (fruits et légumes), ils ont évalué la teneur en fibres, nutriments, vitamines, tout comme la quantité de sucres et de calories, pour parvenir donc à un classement des aliments les plus sains.

Précisons que parmi eux, 41 figuraient dans la catégorie des “powerhouse fruits and vegetables” (PFV), en d’autres termes des produits ayant un effet bénéfique sur la santé.

Légumes verts et citron grands gagnants

En ce qui concerne les légumes, voici les champions : légumes verts, plus précisément le chou chinois, le cresson de fontaine et la blette, suivis des légumes rouges, tels que les poivrons et les tomates, et enfin, les légumes oranges, carotte et potiron en tête.

Quant aux fruits (il arrive 28e sur 47 aliments, premier fruit), le citron a tiré son épingle du jeu grâce à ses antioxydants et vitamine C. Il est aussi très faible en calories et en sucres. Et si sa saveur acidulée peut rebuter la plupart d’entre nous à le consommer seul, il peut accompagner des salades, de l’eau ou du thé.