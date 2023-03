Une étude présente cet aliment comme le plus sain au monde

Ce n'est ni un fruit, ni un légume et on peut en trouver facilement. Il serait en tête des "super-aliments".

Il est riche en vitamines, A, C, K, et en divers minéraux. Non, il ne s’agit pas d’un légume qui se trouve selon une étude américaine en tête des “super-aliments”, ni un fruit.

De plus, il pousse un peu partout dans notre pays, et il est facilement cultivable en intérieur. Il s’agit tout simplement du cresson de fontaine, aussi dénommé cresson d’eau ou cresson officinal.

Une simple herbe, même pas exotique

C’est la magazine GQ qui a repéré fin février cette étude menée par des chercheurs de la William Peterson University (New Jersey, Etats-Unis). Le cresson de fontaine est en effet riche en fer, calcium, vitamine C mais aussi 14 autres types de minéraux et vitamines, antioxydants.

Les vitamines A et C favorisent la prévention des infections et la protection du système immunitaire, et la bonne teneur en calcium de cette plante sauvage en potassium et en magnésium participe au bon développement des os et des muscles. Cette herbe est bourrée d’antioxydants qui permettent de diminuer le risque de cancers.

41 aliments analysés

Pour parvenir à leurs conclusions, les scientifiques ont passé au crible 41 aliments selon ce que l’on appelle densité nutritionnelle, à savoir l’indice mesurant son contenu en micronutriments indispensables à la santé, par rapport à son contenu énergétique. Elle est exprimée en grammes / 100 Kcal.

Ainsi, 100 grammes de cresson de fontaine apportent 100% des apports journaliers recommandés pour 17 nutriments, et 100 grammes pour 20 Kcal.

Quels autres super-aliments ?

Dans un communiqué, la Pr Jennifer Di Noia résume :

Ces résultats peuvent aider les consommateurs à se concentrer sur leurs besoins énergétiques quotidiens et à découvrir comment ils peuvent au mieux extraire la plupart des nutriments de leurs aliments.

Ce cresson, que l’on reconnait facilement par ses petites feuilles arrondies, bat le chou chinois (91,99), la blette (89,27) et la betterave rouge (87,08), ou encore les épinards (86,43) et la chicorée (73,36).