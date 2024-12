Un test sanguin révolutionnaire permettrait de détecter de la démence avant l’apparition des symptômes

Un nouveau test sanguin révolutionnaire pourrait permettre de détecter la démence avant même l'apparition des premiers symptômes, ouvrant ainsi la voie à des interventions thérapeutiques plus précoces et potentiellement plus efficaces.

Tl;dr La démence affecte plus de 55 millions de personnes dans le monde.

Les chercheurs de UCLA ont identifié un biomarqueur potentiel pour la détection précoce de la démence.

Le facteur de croissance placentaire (PlGF) pourrait être utilisé comme un outil de dépistage rentable.

Un fléau mondial : la démence

La démence est une maladie qui touche plus de 55 millions de personnes à travers le monde. Chaque année, près de 10 millions de nouveaux cas sont diagnostiqués. La gravité de la démence peut varier de légère à sévère, nécessitant une assistance complète pour les activités quotidiennes. C’est une maladie neurologique progressive, particulièrement courante chez les personnes de plus de 65 ans.

Démence : une compréhension limitée

La démence est un terme général désignant un groupe de symptômes qui affectent la capacité d’une personne à penser, se souvenir et raisonner. Ce syndrome entraîne un déclin des capacités cognitives qui interfère avec la vie quotidienne. C’est une perte de fonction cérébrale qui peut être causée par un certain nombre de maladies endommageant les cellules nerveuses. Il est essentiel de noter que la démence n’est pas une partie normale du vieillissement.

Un espoir pour une détection précoce

Cependant, une lueur d’espoir émerge de l’université de Californie, Los Angeles (UCLA). Les chercheurs ont identifié le facteur de croissance placentaire (PlGF) comme un potentiel biomarqueur sanguin pour la détection précoce des troubles cognitifs et de la démence. Les niveaux élevés de PlGF sont associés à une augmentation de la perméabilité vasculaire, suggérant son rôle dans le développement de la maladie des petites artères cérébrales. Cette découverte pourrait permettre une identification et une intervention plus précoces pour les personnes à risque par rapport aux diagnostics actuels basés sur l’IRM.

Le potentiel du PlGF comme biomarqueur

De plus, le PlGF pourrait être utilisé comme un outil de dépistage rentable pour identifier les patients à risque de lésions cérébrales vasculaires avant l’apparition insidieuse du déclin cognitif. Comme l’explique le Dr Kyle Kern, neurologue vasculaire à UCLA Health et chercheur à la David Geffen School of Medicine à UCLA, « En tant que biomarqueur pour la maladie des petites artères cérébrales et les contributions vasculaires à l’altération cognitive et à la démence (VCID), le PlGF pourrait être utilisé comme un outil de dépistage rentable pour identifier les patients à risque de lésions cérébrales vasculaires avant l’apparition insidieuse du déclin cognitif. »

En somme, bien que la démence soit un fléau mondial, la recherche avance à grands pas, offrant un espoir pour la détection précoce et une intervention efficace.