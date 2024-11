La somnolence diurne, un signe précoce de démence ?

Vous ressentez de la somnolence en journée ? Attention, cela pourrait être un signe précoce de démence.

Tl;dr La somnolence diurne extrême pourrait être un signe précoce de démence.

Le syndrome de risque cognitif moteur (MCR) est lié à la démence.

Une perte d’enthousiasme pour les activités peut également être un indicateur.

Un signe précurseur de la démence : la somnolence diurne

Si vous ou un proche vous sentez particulièrement fatigué pendant la journée ou manquez de motivation pour accomplir des tâches quotidiennes, il pourrait s’agir de plus qu’une simple fatigue. En effet, une récente étude publiée dans le journal Neurology en 2024 suggère que ces symptômes pourraient être un premier avertissement d’une maladie liée à la démence.

Le syndrome du risque cognitif moteur : un lien avec la démence

Le syndrome du risque cognitif moteur (MCR) est une condition que les experts estiment pouvoir servir de signe avant-coureur de la démence. Les patients atteints de MCR présentent souvent une combinaison de difficultés de mémoire et de diminution de la vitesse de marche, sans toutefois être atteints de démence ou de limitations de mobilité. Dans l’étude citée, les chercheurs ont observé que les personnes de plus de 76 ans rapportant une somnolence diurne excessive et un manque de désir étaient beaucoup plus susceptibles de développer un MCR. Identifier précocement le MCR pourrait être une étape cruciale pour ralentir, voire prévenir, la progression de la démence.

La perte d’enthousiasme : un autre signe d’alerte

Outre la somnolence, l’étude a révélé qu’un désir diminué de terminer les tâches était un autre signe d’alerte. Le MCR était également plus susceptible de se développer chez ceux qui rapportaient avoir du mal à « maintenir suffisamment d’enthousiasme pour accomplir les choses ». Si le manque de désir peut parfois être attribué à l’âge ou à d’autres problèmes médicaux, cette étude a révélé qu’il semblait être un facteur distinct associé à une future détérioration cognitive.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Les troubles du sommeil peuvent-ils influencer le déclin cognitif ?

Bien que l’étude se concentre sur les liens plutôt que sur les causes, la relation entre le manque de sommeil et le déclin cognitif n’est pas nouvelle. Une mauvaise qualité de sommeil peut réduire la capacité du cerveau à se réparer, à traiter les informations et à éliminer les déchets qui s’accumulent tout au long de la journée. Avec le temps, ces troubles peuvent augmenter le risque de déclin cognitif et de démence.

Devrions-nous être préoccupés ?

Les conclusions de cette étude soulignent la nécessité d’identifier les changements de sommeil et de niveaux d’énergie comme des signes d’alerte précoces de problèmes cognitifs. Il est normal de se sentir somnolent ou démotivé de temps en temps, mais les tendances persistantes, surtout chez les personnes âgées, doivent être prises au sérieux.