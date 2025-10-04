Des troubles du sommeil pourraient annoncer un risque accru de démence, révèle une étude

Selon une étude récente, un trouble courant du sommeil pourrait constituer un signe précoce de risque de démence. Les chercheurs soulignent l’importance d’identifier ces signaux pour intervenir plus tôt et améliorer la prise en charge des patients.

Tl;dr Cauchemars fréquents liés à un risque accru de démence.

Effet plus marqué chez les hommes que chez les femmes.

Traiter les cauchemars pourrait ralentir le déclin cognitif.

Les rêves, reflets inattendus de la santé cérébrale

Il est fascinant de constater que, si nous passons environ un tiers de notre existence à dormir, une part significative de ce temps est dédiée aux rêves. Pour une espérance de vie moyenne d’environ 73 ans, cela représente plus de six ans à rêver. Pourtant, le sens profond de nos rêves, leur origine dans le cerveau et leur lien potentiel avec notre santé restent entourés de mystère.

Récemment, des travaux menés par Abidemi Otaiku, chercheur en neurologie à l’University of Birmingham, ont bousculé certaines idées reçues. En analysant les données issues de trois vastes études américaines sur la santé et le vieillissement, soit plus de 3 000 participants suivis durant plusieurs années, il a cherché à comprendre si la fréquence des mauvais rêves pouvait jouer un rôle dans le développement ultérieur de troubles cognitifs majeurs.

Cauchemars et risque accru : une corrélation troublante

Les conclusions sont frappantes : les personnes d’âge moyen qui subissaient des cauchemars hebdomadaires présentaient un risque multiplié par quatre de déclin cognitif rapide au cours des dix années suivantes. Chez les plus âgés, ce risque était multiplié par deux pour un diagnostic futur de démence. Un détail a particulièrement retenu l’attention du chercheur : l’association entre cauchemars fréquents et démence s’avère nettement plus marquée chez les hommes. Ainsi, chez les hommes âgés ayant rapporté des cauchemars chaque semaine, la probabilité de développer une démence était cinq fois supérieure à celle observée chez ceux sans mauvais rêves. Du côté féminin, la hausse du risque se limitait à 41 %.

Cauchemars : signe précurseur ou cause ?

À ce stade, une question subsiste : ces troubles du sommeil constituent-ils simplement un symptôme précoce — précédant parfois de plusieurs années ou décennies la manifestation des troubles cognitifs — ou participent-ils directement au processus pathologique ? Impossible pour l’instant d’y répondre formellement ; néanmoins, l’étude suggère qu’une attention accrue aux rêves pourrait offrir des pistes précieuses pour repérer les personnes à risque bien avant l’apparition des premiers symptômes.

Pour clarifier cette relation complexe, le chercheur envisage déjà d’étendre ses investigations à d’autres aspects du rêve (fréquence du souvenir onirique, intensité…) ainsi qu’à des populations plus jeunes.

Vers une prévention possible ?

Un espoir ressort néanmoins : les cauchemars récurrents se traitent. D’ailleurs, certains traitements ont montré leur capacité à réduire l’accumulation de protéines anormales impliquées dans la maladie d’Alzheimer et même améliorer mémoire et réflexion chez certains patients. À terme, mieux comprendre et traiter ces mauvais rêves pourrait s’avérer être une stratégie prometteuse pour prévenir ou retarder la survenue de la démence, notamment chez ceux qui en sont les plus exposés :

Cauchemars réguliers détectés tôt : alerte précoce potentielle.

Médicaments ciblant les cauchemars déjà testés contre Alzheimer.

L’avenir dira si ces pistes ouvriront réellement la voie vers un dépistage et une intervention plus précoces contre cette maladie qui inquiète tant nos sociétés vieillissantes.