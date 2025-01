Une alimentation conçue par des scientifiques pour mincir sans compter les calories

Des scientifiques élaborent un régime alimentaire innovant qui favorise la perte de poids sans avoir besoin de compter les calories.

Tl;dr Un nouveau régime appelé NiMe Diet promet une perte de poids sans compter les calories.

Le régime améliore la diversité du microbiome intestinal, réduit le cholestérol et le taux de sucre dans le sang.

Le régime NiMe Diet s’inspire des habitudes alimentaires traditionnelles des sociétés non industrialisées.

Le Régime NiMe: La science rencontre la tradition

Développé par des chercheurs, le régime NiMe offre une nouvelle approche pour perdre du poids sans compter les calories. Basé sur la sagesse séculaire et la science moderne, il vise à améliorer la diversité du microbiome intestinal et la santé globale.

Des bienfaits pour la santé prouvés par la science

Selon une étude publiée dans la revue scientifique Cell le 23 janvier, ce régime a montré des bienfaits significatifs pour la santé lors d’un essai sur des humains. Après trois semaines de suivi de ce régime, les participants ont constaté une amélioration de leur métabolisme et de leur fonction immunitaire. Ils ont également enregistré une perte de poids, une diminution de 17% du mauvais cholestérol, une réduction de 6% du taux de sucre dans le sang et une réduction de 14% de la protéine C-réactive, un indicateur d’inflammation et de maladie cardiaque.

Transformation du microbiome intestinal

Le régime NiMe inclut des aliments qui transforment le microbiome intestinal, qui abrite des trillions de bactéries jouant un rôle crucial dans notre santé, notamment la digestion, l’immunité et le métabolisme. L’étude a été dirigée par le professeur Jens Walter de l’University College Cork, soutenu par une équipe de chercheurs internationaux.

« L’industrialisation a drastiquement impacté notre microbiome intestinal, augmentant probablement le risque de maladies chroniques », a expliqué le Professeur Walter. « Pour contrer cela, nous avons développé un régime qui imite les habitudes alimentaires traditionnelles, non industrialisées, et qui est compatible avec notre compréhension des interactions entre le régime et le microbiome. »

Les aliments clés du régime NiMe

Le régime NiMe, ou « Non-industrialized Microbiome Restore », comprend des aliments à base de plantes et une petite portion de protéines animales par jour. Les produits laitiers, le bœuf et le blé, qui ne font pas partie des aliments traditionnels consommés par les Papous de Nouvelle-Guinée, sont exclus du régime. De plus, il intègre une grande quantité de fibres, avec 22 grammes pour 1 000 calories, dépassant même les recommandations diététiques actuelles.

Le régime NiMe a démontré qu’il est possible d’améliorer la santé et de réduire le risque de maladies en ciblant le microbiome intestinal à travers des régimes spécifiques. Cela pourrait inspirer les futures recommandations diététiques et encourager le développement de nouveaux produits alimentaires et ingrédients, ainsi que de thérapies ciblant le microbiome.

Les recettes du régime NiMe seront bientôt disponibles dans un livre de cuisine en ligne et seront affichées sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse en bénéficier.