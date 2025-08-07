Une étude dévoile l’impact surprenant du moment de la journée sur l’efficacité des traitements contre le cancer

Une récente étude met en lumière l’influence de l’heure d’administration des traitements contre le cancer, suggérant que leur efficacité pourrait varier selon le moment de la journée. Ces résultats pourraient bouleverser les pratiques actuelles en oncologie.

Tl;dr Traitements matinaux du cancer : meilleurs résultats observés.

Survie prolongée chez les patients traités plus tôt.

Rythmes circadiens et statut socio-économique en cause possible.

Le moment du traitement, un facteur clé ?

Les pratiques médicales courantes suggèrent souvent de prendre le premier créneau disponible pour un rendez-vous. Pourtant, une récente étude menée par des chercheurs chinois, présentée lors du congrès de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) en juin, remet cette évidence en question dans le contexte du traitement des cancers courants. Les données encore préliminaires, mais déjà examinées par des pairs, s’intéressent à l’impact précis de l’horaire d’administration sur l’efficacité des soins.

L’étude qui bouleverse les habitudes

Dans ce travail impliquant 210 patients atteints d’un cancer du poumon avancé, les scientifiques ont comparé deux groupes : l’un recevant chimiothérapie et immunothérapie avant 15 heures, l’autre après. Sur une période de suivi d’environ dix-huit mois, la différence s’est révélée saisissante. Ceux traités plus tôt dans la journée ont vu leur maladie progresser moins vite – une amélioration tangible de la survie globale –, mais aussi une réponse immunitaire accrue.

Ce que révèlent les rythmes biologiques

Comment expliquer ces résultats ? Le fonctionnement du système immunitaire varie selon les moments de la journée, influencé par nos rythmes circadiens. D’autres recherches vont dans le même sens : une vaste analyse menée sur 713 patients en France et en Chine a mis en évidence qu’un traitement d’immunothérapie administré avant 11h30 prolongeait la vie jusqu’à trente-trois mois en moyenne, contre vingt mois après cette heure.

Pour mieux comprendre ces données surprenantes, il convient de rappeler quelques pistes soulevées par les auteurs. Selon eux, plusieurs facteurs pourraient biaiser l’observation :

Certains patients du matin pourraient bénéficier d’une meilleure santé initiale ;

L’accès facilité aux soins ou un statut social supérieur pourraient aussi entrer en jeu ;

D’autres variables individuelles restent difficiles à isoler totalement.

Perspectives et prudence scientifique

Même si ces travaux renforcent un faisceau croissant d’indices en faveur d’une optimisation horaire des traitements oncologiques, il demeure essentiel d’approfondir encore ce champ. La prudence reste de mise tant que toutes les influences potentielles ne sont pas clarifiées. Reste que ces résultats ouvrent une réflexion nouvelle sur la personnalisation temporelle des protocoles de soins contre le cancer.