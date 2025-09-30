Une étude révèle un lien entre vapotage et risque accru de prédiabète

Une récente étude met en lumière une association entre l’utilisation de la cigarette électronique et une probabilité accrue de développer un prédiabète, soulignant ainsi un risque supplémentaire pour la santé des adeptes du vapotage.

Tl;dr Vapotage lié à un risque accru de prédiabète.

L’association vapotage-tabac aggrave ce risque.

Risques plus élevés chez certaines populations.

Des risques métaboliques sous-estimés

Bien que perçues comme une alternative « plus sûre » aux cigarettes traditionnelles, les e-cigarettes soulèvent aujourd’hui de vives inquiétudes en matière de santé publique. Selon une récente étude dirigée par Sulakshan Neupane, économiste de la santé à l’Université de Géorgie, leur usage pourrait favoriser l’apparition du prédiabète, état préludant au diabète de type 2. Ce constat s’avère d’autant plus préoccupant que le prédiabète, même réversible, implique déjà des dégâts potentiels sur le cœur, les reins ou les nerfs.

Une étude d’envergure nationale

Afin d’éclairer le débat, l’équipe de Neupane a exploité plus de 1,2 million de données recueillies lors d’une enquête menée par les CDC américains. Objectif : analyser le lien entre différentes formes de consommation de nicotine – vapotage seul, tabac classique ou combinaison des deux – et la prévalence du prédiabète ou du diabète. Les conclusions sont sans appel :

Les adeptes exclusifs du vapotage présentent un risque accru de 7 % par rapport aux non-fumeurs, soit environ 7 000 cas supplémentaires par million d’utilisateurs.

L’usage exclusif du tabac traditionnel porte ce risque à 15 %.

Mais ce sont les « double-consommateurs », mêlant cigarettes électroniques et combustibles, qui affichent la hausse la plus forte : +28 %.

Facteurs aggravants et disparités sociales

L’étude souligne également que certains groupes semblent davantage exposés. Le surpoids et l’obésité majorent les risques pour les utilisateurs de e-cigarettes. Par ailleurs, les personnes issues des communautés hispaniques, noires ou asiatiques apparaissent plus vulnérables que celles identifiées comme blanches. À cela s’ajoute un constat socio-économique : selon Neupane, « les difficultés financières accroissent le stress mental, poussant certains vers le tabac ou la vape pour y faire face – ce qui élève mécaniquement ces facteurs de risque ».

Mise en perspective et limites méthodologiques

Si ces corrélations interpellent, quelques réserves demeurent. L’analyse repose sur des déclarations téléphoniques autodéclarées et reste donc tributaire d’approximations potentielles ; en outre, sa nature observationnelle ne permet pas d’affirmer un lien causal direct entre vape et prédiabète. Enfin, la durée relativement courte du recueil empêche d’estimer les conséquences à long terme.

Toutefois, comme le souligne Neupane, alors que « l’usage des e-cigarettes progresse rapidement, il devient essentiel d’en mesurer l’impact global sur la santé métabolique… Ce n’est désormais plus qu’une question pulmonaire : c’est tout l’organisme qui est concerné. »