Une nouvelle thérapie contre l’arthrose mise sur la stimulation électrique des muscles

Une nouvelle approche pour traiter l’arthrose suscite l’intérêt de la communauté médicale : des chercheurs explorent la stimulation électrique des muscles comme solution innovante, visant à soulager les symptômes et améliorer la mobilité des personnes touchées par cette maladie articulaire.

Tl;dr L’ostéoarthrite touche 595 millions de personnes dans le monde.

L’exercice physique reste essentiel, mais difficile à maintenir.

La stimulation musculaire électrique offre une alternative prometteuse.

Un enjeu mondial : l’ostéoarthrite, fléau silencieux

Le nombre de personnes affectées par l’ostéoarthrite ne cesse de croître. Selon les estimations, près de 595 millions d’individus souffrent aujourd’hui de cette affection dégénérative des articulations, faisant d’elle l’une des principales causes de douleur chronique et d’incapacité à l’échelle planétaire. Si les genoux, les hanches, les mains ou la colonne vertébrale figurent parmi les zones les plus souvent touchées, l’influence de la maladie déborde largement le cadre articulaire : retentissement sur la vie quotidienne, difficultés professionnelles, voire survenue de troubles associés tels que le diabète ou des problèmes psychologiques.

L’exercice physique : un pilier complexe mais incontournable

Face à la progression de l’ostéoarthrite, la pratique régulière d’une activité physique demeure la première recommandation médicale. Pourtant, cette solution se heurte à une réalité souvent douloureuse pour les patients : douleurs, raideurs et perte progressive de mobilité freinent l’engagement dans l’effort. Les études démontrent que les personnes atteintes présentent presque deux fois plus de risque d’inactivité que la population générale. Parmi les principaux obstacles évoqués :

douleur persistante ou aggravée lors du mouvement ;

expériences négatives passées face à l’activité physique ;

manque durable de motivation.

Or, plus l’on bouge peu, plus la masse musculaire s’amenuise — un cercle vicieux où s’enchaînent perte de force et accentuation des symptômes.

La stimulation musculaire électrique : une technologie en plein essor

Lorsque bouger devient trop pénible, la piste technologique attire désormais toutes les attentions. La stimulation musculaire électrique (EMS), qui consiste à envoyer de légères impulsions électriques via des électrodes placées sur la peau pour provoquer la contraction des muscles sans mobilisation articulaire active, gagne du terrain dans le traitement de l’ostéoarthrite. Les recherches récentes montrent que plusieurs semaines d’utilisation peuvent accroître volume et force musculaire chez certains patients, même ceux souffrant des formes sévères ou préparant une intervention chirurgicale. Un essai a ainsi révélé qu’une stimulation quotidienne avant une opération du genou favorisait une récupération fonctionnelle supérieure à celle obtenue par exercice classique.

Cette méthode présente également un intérêt notable pour ceux dont la rééducation conventionnelle échoue après chirurgie, notamment lorsque douleurs et œdèmes limitent toute activité volontaire.

Limites et perspectives : pas de solution miracle

Malgré ses atouts indéniables, l’EMS n’est pas exempte d’imperfections : sensation parfois inconfortable, coût élevé ou contre-indications médicales (par exemple en cas de pacemaker). De plus, ses bénéfices restent variables selon les études disponibles — parfois entachées par un manque d’envergure statistique.

Si elle ne saurait remplacer totalement l’exercice actif – clef du maintien d’une bonne qualité de vie – cette technologie pourrait bien représenter une ressource précieuse pour aider certains malades à préserver leur autonomie… en attendant peut-être que demain science et innovation lèvent définitivement ce lourd fardeau silencieux.