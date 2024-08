Variole du singe : Impact du niveau d’alerte maximal de l’OMS déclenché

Face à la diffusion de la variole du singe en Afrique, l'OMS a lancé le 14 août une alerte d'urgence sanitaire internationale, son niveau d'alerte le plus élevé, dans le but de contenir le virus. Quels impacts concrets cette décision pourrait-elle avoir ?

Tl;dr L’OMS a déclaré une alerte d’urgence pour la variole du singe en Afrique.

La nouvelle souche du virus, le Clade 1b, se propage rapidement.

L’alerte vise à mobiliser les ressources internationales pour endiguer la propagation.

Le Directeur de l’OMS appelle à renforcer la surveillance et souligne le manque de vaccins.

L’OMS sonne l’alarme sur la variole du singe

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclenché mercredi 14 août son plus haut niveau d’alerte en réponse à la propagation rapide de la variole du singe en Afrique. En particulier, la République démocratique du Congo (RDC) et ses pays voisins sont aux prises avec une augmentation significative des cas.

Une souche virale qui gagne du terrain

Le virus à l’origine de la flambée est une nouvelle souche, appelée Clade 1b. Identifiée pour la première fois fin 2023, cette souche se propage rapidement à travers le continent, touchant des pays jusqu’alors épargnés comme l’Égypte, la Côte d’Ivoire et l’Ouganda.

Qu’est-ce qu’une alerte d’urgence de santé publique de portée internationale ?

Selon l’OMS, cette alerte est déclenchée lorsqu’un événement « grave, soudain, inhabituel ou inattendu » menace la santé publique au-delà des frontières du pays touché et peut nécessiter une coordination internationale. Elle vise à mobiliser les ressources et l’attention internationales pour endiguer la propagation du virus.

Mobilisation de la communauté internationale

Avec cette alerte, l’OMS appelle la communauté internationale à agir. Cela implique une mobilisation des pays pour intervenir rapidement et efficacement afin de contenir la propagation du virus. Elle permet également à l’OMS d’accéder à des fonds pour les interventions d’urgence et nécessite une coordination internationale pour renforcer la capacité de diagnostic, la réponse de santé publique et l’aide au traitement.

L’OMS a déclaré qu’elle coordonnerait la riposte mondiale, travaillant étroitement avec les pays touchés et en tirant parti de sa présence sur le terrain.