Vieillir plus vite pour grandir plus tôt, la piste d’un gène se précise

Une étude relie le gène vgll3 à une croissance accélérée chez un petit poisson, avec un revers lourd: plus de tumeurs et une vie plus courte.

Un gène accélère croissance et puberté

Le coût, plus de tumeurs en vieillissant

Le lien avec l’humain reste incertain

Vivre vite, mourir plus tôt. L’idée traîne depuis longtemps en biologie du vieillissement. Une équipe de l’Université hébraïque de Jérusalem dit avoir mis la main sur une preuve expérimentale rare, chez un vertébré, avec un gène précis : vgll3.

Grandir vite, mais payer l’addition plus tard

Le résultat est assez net chez le killifish africain turquoise, Nothobranchius furzeri. Quand les chercheurs modifient vgll3, les poissons grandissent plus vite et atteignent plus tôt leur maturité sexuelle. Mais en fin de vie, ils développent davantage de tumeurs liées à l’âge, avec au passage une espérance de vie plus courte.

C’est justement ce que cherche à décrire la théorie dite de la pléiotropie antagoniste. Un même gène apporte un avantage au début de la vie, puis devient pénalisant plus tard. Pour les biologistes de l’évolution, ce genre de compromis aide à comprendre pourquoi des gènes défavorables à la longévité sont quand même conservés.

Itamar Harel, généticien à l’Université hébraïque de Jérusalem, résume l’idée ainsi : « Nous avons en quelque sorte surpris l’évolution en train d’opérer un compromis ».

Pourquoi ce petit poisson intéresse autant les chercheurs

Ce poisson n’a pas été choisi par hasard. Il vit seulement quelques mois. Pour étudier le vieillissement, c’est un modèle très pratique : on voit vite les effets, du début à la fin de la vie.

Et vgll3 n’était pas un inconnu. Des variations naturelles de ce gène ont déjà été reliées au moment de la puberté chez l’humain et à l’âge de reproduction chez le saumon. On savait aussi qu’il intervenait dans la croissance cellulaire. Bref, il y avait déjà de bonnes raisons de le surveiller de près.

Ce que l’équipe a modifié, et ce qu’elle a observé

Les chercheurs ont utilisé l’outil CRISPR pour altérer vgll3 et perturber les protéines qu’il produit. Après cette modification, ils ont observé une hausse de la division cellulaire. Résultat ? Croissance plus rapide, reproduction plus précoce.

Mais le revers arrive ensuite. En fin de parcours, les poissons modifiés présentaient plus de tumeurs, dont des cancers ressemblant à des mélanomes humains. L’équipe a aussi relevé des effets sur l’activité des cellules souches et sur la réparation de l’ADN, deux mécanismes importants pour rester en bonne santé plus longtemps.

Itamar Harel va plus loin: « Ce qui est fascinant, et légèrement terrifiant, c’est que le cancer observé chez ces poissons n’est pas un accident aléatoire ».

Une piste sérieuse, mais pas encore une leçon pour l’humain

Oui, les humains possèdent, eux aussi, vgll3. Non, on ne peut pas en déduire qu’il fonctionne de la même façon chez nous. Les auteurs restent prudents, et ils ont raison. D’autant que les travaux précédents donnent une image compliquée du gène, parfois associé à la croissance tumorale, parfois à sa suppression.

L’étude, publiée dans Nature Communications, renforce donc une hypothèse importante sans promettre de traitement demain matin. La suite, pour l’équipe, consiste à voir s’il est possible de dissocier les bénéfices précoces de vgll3 de ses effets nocifs tardifs. Pour vous, ce que ça change est simple : on comprend un peu mieux pourquoi la biologie favorise souvent la reproduction avant la longévité.