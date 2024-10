9 fruits et légumes d’automne bons pour le cœur

Découvrez 9 Fruits et Légumes d'Automne pour un Cœur en Bonne Santé !

Tl;dr L’American Heart Association recommande des fruits et légumes d’automne pour un régime cardiosanté.

Ces aliments contiennent des fibres, des antioxydants, des vitamines et des minéraux bénéfiques pour le cœur.

La citrouille, les pommes, les grenades, les betteraves, le chou frisé, le gombo, les choux de Bruxelles, les canneberges et les patates douces sont particulièrement recommandés.

Des aliments d’automne pour une meilleure santé cardiaque

La santé de notre cœur est une préoccupation majeure pour beaucoup, et l’alimentation joue un rôle crucial dans sa préservation. L’American Heart Association (AHA) a dressé une liste de fruits et de légumes d’automne qui, de par leur richesse en fibres, antioxydants, vitamines et minéraux, sont d’excellents alliés pour le système cardiovasculaire.

Les recommandations de l’AHA

L’AHA préconise une consommation quotidienne de 2-1/2 tasses de légumes et de 2 tasses de fruits pour une alimentation saine. Parmi les fruits et légumes d’automne, certains se distinguent particulièrement pour leurs bienfaits sur le cœur :

Les super-aliments de l’automne

La citrouille, riche en potassium, vitamines, minéraux et antioxydants, est un aliment aux multiples bienfaits pour le cœur. Elle contient également du bêta-carotène, qui se transforme en vitamine A dans l’organisme, renforçant ainsi la protection contre les maladies cardiaques.

Les pommes, elles, sont pleines de fibres et de polyphénols, connus pour favoriser la santé cardiaque. Elles aident notamment à réduire le cholestérol et la glycémie, facteurs de risque pour le cœur.

Les grenades, riches en vitamines C et K, participent à la protection contre les lésions artérielles pouvant conduire à l’athérosclérose et à l’hypertension.

Des légumes aux vertus cardiaques

Les betteraves, sources de nitrates, peuvent contribuer à la baisse de la pression artérielle. Le chou frisé, riche en potassium, nitrates et glucosinolates, possède des effets cardioprotecteurs.

Le gombo, riche en vitamines K, C et en folate, aide à maintenir de faibles niveaux d’homocystéine, un acide aminé pouvant endommager les artères.

Enfin, les choux de Bruxelles, sources de vitamine C, vitamine K, potassium, glucosinolates et fer, sont bénéfiques pour le cœur.

Des baies et des tubercules pour le cœur

Les canneberges contiennent des polyphénols, dont l’antioxydant proanthocyanidine, qui peut aider à abaisser la pression artérielle.

Les patates douces, comme les citrouilles, sont une source riche de fibres, de potassium et de bêta-carotène. Elles sont également pleines de fibres, contribuant presque à un quart de l’apport quotidien recommandé avec une tasse cuite.

Un plan alimentaire pour une santé optimale

La consommation de ces aliments d’automne doit s’intégrer dans un plan alimentaire équilibré et durable. Si vous cherchez à perdre du poids, il peut être judicieux de consulter un nutritionniste ou un diététicien pour élaborer un régime alimentaire adapté à vos besoins tout en respectant les recommandations de l’AHA.