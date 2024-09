Agence du médicament alerte sur la rupture d’une vitamine essentielle pour prévenir des complications graves

Sans ce traitement, certains patients pourraient être sérieusement exposés à un risque d'anémie, nécessitant une hospitalisation, une transfusion et mettant leur vie en danger. Quelles pourraient être les autres conséquences de cette absence de traitement ?

Tl;dr L’absence de vitamine B12 peut entraîner des risques d’anémie graves.

La vitamine B12 est essentielle pour le bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux.

Des problèmes d’approvisionnement touchent actuellement les fournisseurs de cette vitamine.

Le retour à la normale des approvisionnements n’est pas prévu avant novembre 2024.

La vitamine B12, un nutriment essentiel en pénurie

L’absence de traitement à base de vitamine B12 peut mener à des conséquences graves, notamment un risque d’anémie sévère, conduisant parfois à une hospitalisation, une transfusion et potentiellement une mise en danger de la vie du patient. Cette vitamine, également appelée « cyanocobalamine », est, selon Marie-Laure André, diététicienne-nutritionniste, « indispensable au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux, et un déficit peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, des nausées, des troubles digestifs, des engourdissements et des pertes de mémoire. »

Une situation critique d’approvisionnement

Les laboratoires Zentiva et Substipharm, qui commercialisent la vitamine B12 en solution injectable et buvable, font face à une forte tension d’approvisionnement. Selon l’Agence du médicament, cette situation est liée à « un arrêt de production et des difficultés de fabrication. » Pire encore, il faut s’attendre à ce que cette situation perdure jusqu’en novembre 2024.

Des solutions alternatives pour pallier la pénurie

Dans ce contexte de pénurie, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) recommande l’utilisation de la vitamine B12 sous forme de comprimés. Ce changement permettrait aux patients nécessitant des injections intramusculaires de vitamine B12 de continuer leur traitement. De plus, l’ANSM a demandé aux laboratoires d’échelonner les approvisionnements des pharmacies pour éviter une rupture totale de stock.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Pour ceux qui utilisent habituellement des ampoules de vitamine B12 par voie orale, il est recommandé de passer aux comprimés, en attendant le retour à la normale des approvisionnements. Pour adapter la dose et la fréquence de prise, il est conseillé de contacter votre médecin ou votre pharmacien.