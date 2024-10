Anxiété post-alcool : Les raisons du malaise

Vous sentez-vous anxieux après avoir bu ? Découvrez pourquoi on appelle cela "Hangxiety" !

Tl;dr Le « hangxiety » est un phénomène d’anxiété post-gueule de bois touchant environ 22% des buveurs sociaux.

L’alcool, en modifiant l’équilibre chimique du cerveau, peut engendrer des sentiments d’anxiété lors de la dégrisement.

La prévention du « hangxiety » passe par une consommation modérée d’alcool et des techniques de relaxation.

Le « hangxiety », ou l’anxiété du lendemain de fête

Imaginez-vous après une soirée animée, réveillé par des palpitations et une anxiété irrationnelle. Cette sensation, que l’on nomme « hangxiety », concerne près de 22% des consommateurs d’alcool occasionnels.

Certains ressentent une simple nervosité tandis que d’autres subissent une véritable vague d’anxiété. Ce phénomène peut rendre des tâches quotidiennes insurmontables. Mais d’où vient cette anxiété post-alcool ?

Les effets de l’alcool sur notre cerveau

Boire de l’alcool entraîne une modification de l’équilibre chimique de notre cerveau. L’alcool, en augmentant la production d’acide γ-aminobutyrique, (GABA) et en réduisant celle de glutamate, ralentit le flux de nos pensées et nous détend. C’est notamment pourquoi nous nous sentons plus sociables et insouciants lorsque nous buvons.

À mesure que les effets de l’alcool se dissipent, notre cerveau s’efforce de rééquilibrer ces substances chimiques, ce qui peut conduire à des sentiments d’anxiété. C’est ce que nous appelons le « hangxiety ».

Les facteurs déclencheurs du « hangxiety »

Plusieurs facteurs peuvent influencer l’apparition du « hangxiety », notamment génétiques. En effet, nos gènes influencent la manière dont notre corps traite l’alcool, certains individus peuvent donc être plus susceptibles de ressentir des symptômes de gueule de bois plus intenses, déclenchant ainsi l’anxiété.

Des comportements adoptés lors de la consommation d’alcool peuvent également favoriser l’anxiété du lendemain. Par exemple, ne pas se souvenir de certaines conversations ou avoir agi de manière regrettable peut entraîner une spirale d’inquiétude et de rumination.

La meilleure façon de prévenir le « hangxiety » est de limiter sa consommation d’alcool. Plus vous buvez, plus vos symptômes de gueule de bois risquent d’être intenses, et plus votre anxiété risque d’être élevée. De plus, l’association de l’alcool avec d’autres substances peut également augmenter le risque de « hangxiety ».

Si vous vous réveillez anxieux, privilégiez une hydratation suffisante, une alimentation légère et accordez-vous du repos. Des techniques de relaxation, comme la méditation de pleine conscience, peuvent également être bénéfiques.