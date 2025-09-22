Au-delà du tabac : d’autres habitudes quotidiennes qui menacent la santé de vos poumons

Si le tabac reste la cause principale du cancer du poumon, d’autres facteurs insoupçonnés liés au mode de vie peuvent aussi fragiliser la santé pulmonaire. Plusieurs habitudes quotidiennes augmentent discrètement le risque de développer cette maladie grave.

L’invisible menace du quotidien

Pour beaucoup, entendre parler de cancer du poumon suscite aussitôt un mélange d’angoisse et d’incompréhension. Pourtant, malgré les progrès récents en matière de traitements, cette maladie demeure l’une des plus agressives et mortelles dans le monde. Ce que l’on ignore souvent, c’est que la majorité des facteurs de risque sont bien identifiés — et, surtout, modifiables.

Le premier réflexe serait de croire que le tabagisme concerne uniquement les fumeurs invétérés. Or, la réalité est plus nuancée. Selon le docteur Sachin Almel, qui exerce en oncologie depuis plus de vingt ans au sein du P. D. Hinduja Hospital & Medical Research Centre, une proportion non négligeable de ses patients n’a jamais touché à une cigarette.

Tabac : l’adversaire numéro un

Il n’y a pas d’ambiguïté possible : la consommation de produits issus du tabac — cigarettes, cigares ou autres variantes — représente la principale cause du cancer du poumon. Neuf cas sur dix lui sont attribués. Les chiffres sont sans appel : chez les gros fumeurs, le risque cumulatif peut grimper jusqu’à 30 %, alors qu’il reste inférieur à 1 % chez ceux qui n’ont jamais fumé.

À noter toutefois, une lueur d’espoir persiste : l’arrêt du tabac fonctionne réellement. En cessant de fumer, la diminution du risque devient tangible dès cinq ans et continue avec le temps. « Si vous fumez, hier était le meilleur moment pour arrêter ; aujourd’hui est le second meilleur », rappelle l’expert.

D’autres facteurs sous-estimés

La menace ne s’arrête pas là. L’exposition à la fumée secondaire, notamment dans l’entourage familial ou professionnel, augmente aussi sensiblement le risque – de 24 % chez les non-fumeurs selon certaines études. Les enfants vivant dans un environnement enfumé restent particulièrement vulnérables.

Mais il serait réducteur d’en rester là. Les citadins paient chaque jour un tribut silencieux à la pollution atmosphérique. Particules fines issues des véhicules, industries ou déchets brûlés infiltrent nos bronches, favorisant sur le long terme cancers et maladies chroniques des voies respiratoires.

Agir au quotidien : alimentation, activité physique et environnement

Adopter une alimentation riche en fruits et légumes protège naturellement les poumons grâce aux antioxydants qui freinent les dommages cellulaires. À l’inverse, une consommation excessive d’alcool ou une mauvaise hygiène alimentaire affaiblissent nos défenses naturelles.

Les spécialistes rappellent également que bouger chaque jour reste un levier simple, mais puissant : trente à quarante-cinq minutes d’exercice soutenu contribuent à renforcer non seulement les muscles, mais aussi les fonctions pulmonaires — et donc à faire reculer le spectre des cancers.

Prendre soin de ses poumons n’est pas qu’une affaire individuelle : c’est aussi un engagement envers tous ceux qui partagent notre air au quotidien. La prévention se construit pas à pas, entre vigilance personnelle et responsabilité collective — parce qu’au fond, chaque respiration compte vraiment.