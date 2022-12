AVC : des signes à prendre en compte une semaine plus tôt

Une clinique de Londres a observé six signes parmi 43% des patients, et constituant un mini-AVC.

150 000 personnes, chaque année en France, sont victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Et l’on sait qu’une prise en charge rapide est la clé pour des séquelles moins lourdes.

Les observations d’une clinique londonienne, la Cardiac Care, sur des patients ayant subi un AVC, pourraient tous nous aider à les éviter.

AVC : Six signes une semaine avant

Ce sont ainsi 6 signes qui apparaissent une semaine avant l’accident vasculaire cérébral chez 43% des patients suivis :

mal de tête,

troubles de l’équilibre,

troubles du langage,

troubles de la vigilance,

difficultés à s’exprimer,

troubles du champ visuel,

faiblesse musculaire ou encore engourdissement d’un ou de plusieurs membres.

La clinique précise :

Les signes d’un AVC apparaissent souvent soudainement, mais cela ne veut pas dire que vous n’aurez pas le temps d’agir. Certaines personnes ressentiront des symptômes plusieurs jours avant de subir un AVC.

Un mini-AVC à prendre au sérieux

Ces signes sont souvent corrélés à ce l’on peut appeler un mini-AVC, qui constitue comme son nom l’indique une crise moins grave, mais qui est la plupart du temps annonciatrice d’un accident vasculaire de plus grande ampleur.

Et qu’il est donc impérieux de consulter un professionnel de santé, comme la clinique le rappelle : “Si vous prenez note de ces symptômes et cherchez de l’aide, même s’ils disparaissent, alors vos chances de rétablissement sont bien meilleures”.

D’autres liens avec l’AVC

La révélation de ces signes intervient alors que cette année, des scientifiques ont établi un lien entre groupe sanguin et risque d’AVC, ou encore et c’est plus surprenant, une association avec les horaires de prise du repas du soir.

Pour rappel, un mini-AVC se produit quand un caillot bloque de façon brève un vaisseau sanguin. Les signes ne durent en général pas plus de 24 heures. D’après la Société française neurovasculaire, 80% des AVC pourraient être évités si ces signes avant-coureurs étaient dépistés au bon moment.