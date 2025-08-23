Si le café « bio » séduit de nombreux consommateurs en quête d’une boisson plus saine, des experts soulignent que sa réputation n’est pas forcément justifiée. Son impact sur la santé mérite ainsi d’être examiné de plus près.

Tl;dr Même bio, le café peut contenir des contaminants nocifs.

Le type d’emballage et la région influencent les risques.

Le café africain présente les plus faibles niveaux de métaux lourds.

L’essor du marché mondial du café

Des matinées énergisées aux instants conviviaux entre amis, la consommation de café n’a jamais été aussi populaire. Chaque jour, plus d’un milliard de personnes savourent cette boisson à travers le monde, représentant près de 12,6 % de la population mondiale. L’engouement ne cesse de croître : le marché international du café atteint désormais 269 milliards de dollars en 2024, et les analystes prévoient une envolée jusqu’à 369 milliards à l’horizon 2030, selon Grand View Market Research. Les amateurs oscillent entre arabica corsé et déca instantané, tandis que la tendance au café « bio » séduit un public soucieux de sa santé.

Café bio : pas toujours synonyme de pureté

Pourtant, cette popularité grandissante soulève une question pressante : notre café est-il vraiment sain ? Une récente étude menée par l’organisation indépendante The Clean Label Project sème le doute. Sur 57 produits issus de grandes marques testés via plus de 7 000 analyses, les chercheurs ont décelé des traces inquiétantes de métaux lourds, pesticides, phtalates et même du sous-produit du glyphosate, l’AMPA. Or, ce dernier se retrouve paradoxalement en quantité légèrement supérieure – environ 5 % – dans les cafés estampillés « bio » comparés aux versions conventionnelles. Un constat qui bouscule l’image rassurante souvent associée au label biologique.

Derrière la tasse : emballage, origine et torréfaction en question

Les résultats révèlent aussi que plusieurs paramètres influencent la présence des contaminants :

Le type d’emballage s’avère crucial : privilégier les sachets ou dosettes plutôt que les canettes limite la concentration d’acrylamide, substance potentiellement cancérigène.

La torréfaction n’est pas anodine non plus : Il vaut mieux opter pour un café léger ou très foncé et éviter les torréfactions moyennes.

Enfin, l’origine géographique joue un rôle notable. Les cafés africains affichent les taux de métaux lourds parmi les plus faibles tandis que ceux issus d’Hawaï, où le sol volcanique actif influence la composition du grain, présentent des niveaux records.

Enjeux sanitaires persistants malgré la tendance « healthy »

La réalité est donc nuancée : même si le café reste associé à divers bienfaits – vigilance accrue, effets positifs sur le foie –, il n’échappe pas à certaines menaces invisibles. Comme le souligne l’étude : « L’appellation “bio” ne garantit pas une absence totale de résidus chimiques ou métalliques dans votre tasse matinale. » Reste à espérer qu’une meilleure transparence incitera producteurs et consommateurs à revisiter leurs habitudes face à ces nouvelles données.