Ce Duo de Suppléments Alimentaires pourrait Diminuer Stress et Anxiété, mais Attention

Découvrez comment cette combinaison de suppléments pourrait vous aider à réduire stress et anxiété !

Tl;dr La tendance à « empiler » des suppléments comme le GABA et la L-théanine pour gérer le stress et l’anxiété est populaire.

Les données concernant l’efficacité de ces suppléments pris ensemble sont limitées.

Il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant d’essayer ces suppléments à cause des risques potentiels associés.

Une tendance en vogue : l’empilement de suppléments

Dans le monde du bien-être, une nouvelle tendance a vu le jour : l’empilement de suppléments. Il s’agit de la combinaison de plusieurs compléments alimentaires dans le but d’amplifier leurs bénéfices sur la santé. Le GABA et la L-théanine, deux suppléments fréquemment utilisés pour la gestion du stress et de l’anxiété, sont souvent associés dans cette pratique.

Des bénéfices à prouver

Bien que l’utilisation individuelle de la L-théanine, à des doses variant de 200 à 400 mg par jour, ait montré des promesses dans la réduction du stress et de l’anxiété, il n’existe pas encore de données concrètes sur les bénéfices et l’efficacité de la prise conjointe de ces deux suppléments. « Il n’y a pas eu d’études chez l’homme pour fournir des conseils sur l’efficacité ou le dosage de l’empilement de la L-théanine et du GABA, » a déclaré Ana Lupu, pharmacienne clinique ambulatoire à l’hôpital psychiatrique UPMC Western.

Prudence avant tout

« Gérer le stress et le sommeil sont des sujets complexes. Les données actuelles suggèrent que la L-théanine peut être un complément utile pour la gestion de l’anxiété lorsqu’elle est combinée à des changements de style de vie. En revanche, les données soutenant le GABA pour le soulagement du stress sont moins convaincantes ; son utilisation devrait être principalement axée sur l’aide au sommeil, » a ajouté Lupu. Avant d’essayer le GABA et la L-théanine ensemble, il est important de consulter un professionnel de santé, étant donné les risques potentiels associés à ces suppléments.

Ces suppléments ne doivent pas être utilisés par les femmes enceintes ou allaitantes. De plus, des études n’ont pas identifié d’effets secondaires graves liés à la prise de suppléments de GABA, mais une dose supérieure à 300 mg peut provoquer des maux de tête, de la somnolence ou des troubles abdominaux. Quant à la L-théanine, elle est généralement considérée comme sûre, mais peut augmenter la somnolence lorsqu’elle est combinée avec certains médicaments aidant au sommeil et peut également interagir avec les médicaments contre l’hypertension.

Un marché non réglementé

Il est important de noter que la Food and Drug Administration (FDA) ne teste pas la sécurité ou l’efficacité des suppléments, y compris le GABA et la L-théanine, avant leur mise sur le marché. Les sites tiers comme ConsumerLab fournissent des tests indépendants qui peuvent vous aider à prendre une décision sur les bons suppléments. Les effets à long terme de l’empilement du GABA et de la L-théanine n’ont pas été étudiés. « L’administration conjointe à court terme ou intermittente semble être sûre, » a déclaré Lupu, ajoutant qu’il est important de consulter un professionnel de santé avant de commencer une telle pratique.