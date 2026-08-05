Cette petite glande oubliée pourrait peser sur notre longévité

Une étude dans Nature relie l’état du thymus adulte à la mortalité, au cancer et au risque cardiovasculaire. Avec une nuance, quand même : ce sont des corrélations.

En bref Le thymus adulte semble loin d’être inutile

Un meilleur score est lié à moins de décès

Mais l’étude ne prouve pas une causalité

Avoir un thymus en meilleure santé était associé à un risque de décès environ deux fois plus faible douze ans plus tard dans une grande cohorte. Dit comme ça, on comprend pourquoi cette petite glande du haut du thorax revient dans le débat médical.

L’équipe dirigée par Hugo Aerts, à Harvard University et Mass General Brigham, publie dans Nature des résultats qui remettent en cause une vieille idée. Non, le thymus adulte ne serait pas un organe quasi décoratif.

Un signal fort dans deux grandes cohortes

Les chercheurs ont étudié les données de plus de 27 000 personnes issues de deux cohortes, la Framingham Heart Study et le National Lung Screening Trial. Tous avaient passé des scanners. À partir de la taille, de la forme et de la composition du thymus, un système d’intelligence artificielle a produit un score de santé thymique, classé en faible, moyen ou élevé.

Résultat, après prise en compte de l’âge, du sexe, du tabagisme et d’autres maladies, le groupe avec la meilleure santé thymique dans le National Lung Screening Trial affichait un risque relatif de décès réduit d’environ 50 % à douze ans, par rapport au groupe le plus bas. Le risque de développer un cancer du poumon baissait d’environ 36 %, et celui d’en mourir d’environ 50 %. Pour les décès cardiovasculaires, la baisse allait jusqu’à 63 % dans le National Lung Screening Trial et jusqu’à 92 % dans la Framingham Heart Study.

Pourquoi cet organe intrigue de nouveau

Le thymus aide surtout, on le sait, à former le système immunitaire au début de la vie. Comme il rétrécit avec l’âge, beaucoup de médecins le considéraient comme marginal chez l’adulte.

Mais Hugo Aerts explique que l’ampleur et la constance des liens observés avec la longévité, le cancer, les maladies cardiovasculaires et la réponse aux traitements ont surpris son équipe. En gros, ce n’est plus seulement une curiosité anatomique.

Cancer, immunothérapie, et une pièce manquante de l’immunité

Une autre étude liée, publiée elle aussi dans Nature, relie un thymus en meilleur état à une meilleure réponse à l’immunothérapie dans plusieurs cancers, dont le poumon, le sein et le mélanome. Pour les oncologues, c’est important. Le thymus pourrait servir à repérer les patients les plus susceptibles de répondre à certains traitements.

Et ce n’est pas tout. Une étude de 2023, menée par David Scadden à Harvard University, avait déjà montré qu’une ablation chirurgicale du thymus était associée à un risque accru de décès toutes causes dans les cinq années suivantes.

Ce que l’on peut dire, et ce qu’on ne peut pas dire

La prudence reste de mise. Ces travaux montrent des corrélations, pas une preuve directe que le thymus protège à lui seul contre le cancer ou les accidents cardiovasculaires. Il faudra des confirmations.

Mais les chercheurs ont aussi repéré des facteurs liés à une moins bonne santé thymique, notamment le tabac, l’obésité et l’inflammation chronique. Ce que cela change pour vous est assez concret, sans promettre de miracle. La santé immunitaire de l’adulte pourrait bientôt être suivie plus sérieusement, presque comme on surveille déjà le cœur ou les reins.