Cinq étirements doux pour évacuer le stress accumulé, à tester ce dimanche

Le dimanche est le moment idéal pour se détendre et relâcher les tensions accumulées. Découvrez cinq étirements doux, spécialement sélectionnés pour apaiser le corps et l’esprit après une semaine éprouvante et favoriser un vrai moment de bien-être.

Tl;dr Stretches offer a gentle reset for accumulated tension.

Zones clef : cou, épaules, dos, et hanches.

L’objectif : soulagement sans pression ni performance.

Quand le corps réclame une pause

Certains dimanches, une accalmie furtive s’installe dans le rythme effréné de la semaine. Même lorsque l’agenda déborde, il existe souvent ce court instant où tout semble ralentir. C’est là que s’invite une parenthèse essentielle : pas un entraînement complet, ni une liste de tâches, mais un moment pour offrir à son corps — trop sollicité — un reset en douceur. Souvent, la tension ne s’exprime pas par des pensées accélérées : elle se loge insidieusement dans un cou raide, des épaules crispées ou ce bas du dos qu’on oublie de ménager. L’idée ? Aucun objectif à atteindre, seulement autoriser son corps à relâcher la pression, petit à petit.

Des gestes simples pour libérer les tensions

Avant de commencer, trouvez un endroit calme. Rangez votre téléphone hors de portée si possible. Portez des vêtements confortables et gardez en tête que rien n’a besoin d’être parfait ici. L’important est de sentir ce qui vous fait du bien.

Quelques mouvements clés peuvent transformer ces minutes en réel moment de récupération :

Étirement du cou : assis ou debout, relâchez vos épaules et laissez doucement tomber votre oreille vers l’épaule opposée, sans forcer. Maintenez quelques respirations lentes puis passez délicatement de l’autre côté.

: assis ou debout, relâchez vos épaules et laissez doucement tomber votre oreille vers l’épaule opposée, sans forcer. Maintenez quelques respirations lentes puis passez délicatement de l’autre côté. Détente des épaules : inspirez en montant les épaules vers les oreilles puis relâchez-les complètement en expirant. Répétez ce mouvement plusieurs fois, suivi de petits cercles lents avec les épaules vers l’arrière puis l’avant.

: inspirez en montant les épaules vers les oreilles puis relâchez-les complètement en expirant. Répétez ce mouvement plusieurs fois, suivi de petits cercles lents avec les épaules vers l’arrière puis l’avant. Torsion douce : installé sur une chaise ou au sol, placez votre main droite sur votre genou gauche et tournez-vous délicatement vers la gauche sur l’expiration. Restez quelques instants avant de changer de côté.

S’ancrer par la respiration et le mouvement

Un autre exercice apprécié : la flexion avant. Debout, pieds écartés à la largeur des hanches et genoux souples, penchez-vous doucement pour laisser pendre le haut du corps sur les jambes. Relâchez la tête et respirez lentement ; chaque expiration aide à adoucir la colonne vertébrale. Ce n’est pas une compétition de souplesse, mais un moyen d’apaiser les pensées.

Pour conclure ce rituel bien-être dominical — ou n’importe quel autre jour d’ailleurs — allongez-vous sur le dos, ramenez les genoux contre la poitrine et bercez-vous doucement de droite à gauche. Cette posture offre souvent un réconfort inattendu au bas du dos et aux hanches, zones où le stress aime se dissimuler.

L’essentiel : présence plutôt que perfection

En définitive, se ménager ainsi ne nécessite ni matériel sophistiqué ni beaucoup de temps libre. Parfois, prendre soin de soi passe par ces gestes simples, mais réguliers. Comme on dit chez Sundays, « L’important n’est pas la performance, mais d’être là pour soi-même ». À emporter avec soi pour toute semaine qui s’annonce trop bruyante : écoutez votre corps… même quelques minutes peuvent vraiment tout changer.