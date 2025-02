Cinq rituels ayurvédiques à adopter pour bien débuter la journée

Cinq rituels ayurvédiques que tout le monde devrait adopter pour bien commencer la journée.

Tl;dr Des rituels ayurvédiques spécifiques aident à démarrer la journée et à maintenir une bonne santé.

Se lever tôt, nettoyer son visage et sa langue, pratiquer le Pranayama et ajouter des épices à son régime sont des pratiques recommandées.

Ces rituels favorisent la détoxification, stimulent l’immunité et prolongent la longévité.

Avec une vingtaine d’années d’expérience en journalisme, je vais vous présenter les rituels ayurvédiques du matin. Ces pratiques ancestrales, conçues pour aligner nos rythmes naturels avec ceux de la nature, favorisent une santé optimale et une prévention efficace des maladies.

Saluer le soleil

Selon l’Ayurveda, il est recommandé de se lever tôt pour le « Brahma Muhurta » (environ de 4h30 à 6h00), idéalement avant le lever du soleil. Cette période est considérée comme la plus paisible et énergisante de la journée. Se lever tôt favorise la clarté mentale, synchronise l’horloge biologique du corps avec le rythme du monde naturel et équilibre l’énergie corporelle.

Nettoyage matinal

Le rituel matinal comprend également le nettoyage du visage et des yeux à l’eau froide. Ce geste aide à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit et à revigorer vos sens. L’Ayurveda recommande de nettoyer les yeux avec de l’eau infusée d’herbes, comme la rose ou le triphala, pour améliorer la vue et éviter la sécheresse ou l’inconfort. De plus, l’eau froide sur le visage stimule le système nerveux et favorise la vigilance.

La langue, un organe à ne pas négliger

Le grattage de la langue est une étape essentielle de la routine matinale. En Ayurveda, on considère que cette pratique aide à éliminer l’« Ama » – les toxines accumulées pendant la nuit. Utiliser un gratte-langue en cuivre ou en acier inoxydable améliore la digestion, le goût et prévient l’accumulation de bactéries.

Pratiquer le Pranayama

Le Pranayama, pratique de la respiration contrôlée, est un rituel ayurvédique fondamental qui favorise le bien-être physique et mental. Des exercices de respiration profonde comme l’Anulom Vilom (respiration alternée par les narines) aident à oxygéner le cerveau, à détoxifier les poumons et à réduire le stress.

Intégrer des épices dans son alimentation

L’Ayurveda recommande d’ajouter des épices thérapeutiques à votre routine matinale. Consommer de l’eau chaude infusée de curcuma, de gingembre et de poivre noir améliore la fonction hépatique, stimule l’immunité et purifie le corps. Ces épices, aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, protègent le corps contre les infections et les maladies chroniques.

En adoptant ces rituels ayurvédiques, vous prenez soin de votre santé de manière naturelle et préventive.