Comment les bactéries nocives déclenchent la douleur intestinale : une énigme résolue

Nous avons maintenant découvert comment les bactéries nocives peuvent déclencher des douleurs intestinales, une avancée majeure dans la compréhension des troubles de l'appareil digestif.

Tl;dr Des chercheurs ont étudié le mécanisme de douleur provoqué par les bactéries nocives dans l’intestin.

L’étude a révélé que ce sont les changements physiques dans l’intestin et non les messages chimiques qui causent la réaction.

Les résultats pourraient éventuellement aider à informer les traitements pour des affections comme l’IBD.

Comprendre la douleur dans le ventre

Une sensation inconfortable dans notre ventre nous indique généralement qu’il y a un problème. Une nouvelle étude a permis de comprendre le processus par lequel les bactéries nocives déclenchent la douleur dans l’intestin, provoquant une vidange en auto-défense.

Le rôle des bactéries pathogènes

Une équipe de l’Université de l’Oregon et de l’Université de Californie, Irvine, a étudié une bactérie pathogène en particulier : le Vibrio cholerae, responsable de la maladie diarrhéique du choléra. Les chercheurs ont constaté que les contractions intestinales provoquées par cette bactérie chez le poisson-zèbre étaient dues à des modifications physiques dans l’intestin, et non à des messages chimiques.

Un phénomène étonnant

En analysant l’effet de la bactérie sur le poisson-zèbre, l’équipe a observé que les macrophages, des cellules immunitaires, étaient redéployés vers les zones de dommages tissulaires provoquées par la bactérie. « C’est incroyable de voir à quel point toutes ces cellules sont dynamiques, avec les macrophages qui traversent le poisson à toute vitesse et les neurones et muscles qui pulsent d’activité », s’émerveille le biophysicien Raghu Parthasarathy, de l’Université de l’Oregon.

Il est à noter que le système immunitaire du poisson-zèbre est plus similaire à celui de l’homme qu’on ne le pense, ce qui suggère que ces résultats pourraient également s’appliquer à nos intestins. De plus, ces poissons sont semi-transparents pendant la première partie de leur vie, ce qui facilite l’observation de ce qui se passe à l’intérieur.

Une réaction bénéfique malgré la douleur

Si ces mouvements de l’estomac sont douloureux et désagréables lorsqu’on est atteint par une bactérie, la réaction est en réalité bénéfique pour l’organisme car elle permet d’éliminer les menaces potentielles. Elle est également bénéfique pour la bactérie, qui peut ainsi éliminer ses rivaux et passer à d’autres hôtes plus rapidement.