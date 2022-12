Dans notre bouche, des bactéries pouvant entraîner des abcès cérébraux mortels

Une mauvaise hygiène buccale est déjà liée à de nombreux maux. Une étude récente la lie désormais aux abcès cérébraux.

Problèmes aux gencives et Alzheimer, déséquilibre entre bactéries de la cavité buccale et hypertension voire AVC,… L’hygiène bucco-dentaire est importante, et pas seulement pour le sourire, nous le savons depuis fort longtemps.

La semaine dernière, la revue Journal of Dentistry relayait les conclusions d’une étude selon laquelle les bactéries connues pour provoquer des infections buccales sont aussi susceptibles de favoriser l’apparition d’abcès cérébraux potentiellement mortels.

Des abcès rares mais…

Certes, ce type d’abcès est plutôt rare, mais il est potentiellement très dangereux. Des scientifiques anglais ont analysé les dossiers de 87 patients hospitalisés pour des abcès cérébraux, et ont utilisé les données microbiologiques obtenues à partir de prélèvements d’abcès et d’autres, voisins.

Les résultats ont démontré que les 52 patients chez lesquels aucune cause de l’abcès n’avait été trouvée étaient étaient trois fois plus susceptibles d’héberger des bactéries buccales responsables d’infections buccales.

La présence de streptocoques

Chez ces patients également, se trouvait un nombre significativement plus important de Streptococcus anginosus, une bactérie pouvant être à l’origine d’une pharyngite, d’une bactériémie et plus grave, d’infections d’organes internes tels que le cerveau, les poumons et le foie. Et cette bactérie est souvent trouvée dans les abcès dentaires.

Les scientifiques estiment à l’aune de leurs résultats que la bouche peut être considérée comme l’origine d’une infection dans les cas d’abcès cérébraux dont la cause n’a pas été formellement reconnue.

Améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Le Dr Holly Roy, maître de conférences clinique en neurochirurgie à Université de Plymouth et principal auteur de cette étude, résume l’intérêt de cette découverte :

Si de nombreuses causes potentielles d’abcès cérébraux sont reconnues, l’origine de l’infection reste souvent non identifiée cliniquement. Cependant, il était tout de même surprenant de trouver fréquemment des bactéries présentes par voie orale dans des abcès cérébraux d’origine inexpliquée. Cette étude (…) souligne également l’importance d’améliorer les soins dentaires et l’hygiène bucco-dentaire de manière plus générale.

Des essais cliniques parallèles sont menés, visant à analyser les liens entre la santé gingivale et la maladie d’Alzheimer.