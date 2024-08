Déclin cognitif chez les seniors : un symptôme courant pourrait l’indiquer

Au fil du temps, les capacités cognitives peuvent diminuer, ce qui se traduit par divers symptômes chez les seniors. Ces signes peuvent alerter leur entourage d'un possible déclin cognitif. Comment détecter ces symptômes ?

TL;DR Des chercheurs américains étudient les signes de déclin cognitif.

Les troubles de l’orientation peuvent indiquer un déclin cognitif.

Éviter le déclin cognitif en aidant les seniors à découvrir de nouveaux endroits.

Étude américaine sur le déclin cognitif

Détecter le déclin cognitif chez nos proches peut s’avérer complexe, notamment en raison de la subtilité des symptômes.

L’importance de la vigilance sur certains signes révélateurs est ainsi mise en lumière dans une récente étude américaine. Cette recherche a mis l’accent sur un changement susceptible d’être le signe avant-coureur du déclin cognitif : les troubles de l’orientation.

Au cœur de la recherche : les troubles de l’orientation

Selon ces recherches révolutionnaires, publiées dans la prestigieuse revue Frontiers in Aging Neuroscience, les troubles de l’orientation peuvent conduire à un déclin cognitif précipité. Le groupe d’étude, constitué d’individus âgés de 18 à 28 ans et de 43 à 61 ans, a permis aux chercheurs de mesurer la capacité des participants à maintenir une trajectoire d’un lieu à un autre.

Il a été observé que le panel de personnes plus jeunes avait une réussite significativement plus élevée pour retrouver leur chemin. À l’inverse, les seniors avaient plus de difficultés à s’orienter, nécessitant plus de temps pour atteindre leur destination.

Un nouveau marqueur de la maladie d’Alzheimer ?

Dans cette recherche, le docteur Elizabeth Chrastil, chercheuse américaine, affirme : « l’altération du comportement d’exploration pourrait devenir un nouveau marqueur clinique du déclin cognitif précoce lié à la maladie d’Alzheimer ».

Combattre le déclin cognitif : un travail de tous les jours

Face au constat de cette étude, l’une des solutions envisagées pour lutter contre le déclin cognitif est d’aider nos aînés à sortir de leur zone de confort.

Ainsi, les encourager à découvrir de nouveaux environnements pourrait améliorer leur mémoire spatiale. Ce processus contribuerait alors à ralentir le déclin de leurs capacités cognitives, comme le souligne Daniela Cossio, spécialiste de la question.