Découverte surprenante : le menthol pourrait être lié à l’Alzheimer chez les souris

Les chercheurs découvrent un lien étonnant entre le menthol et la maladie d'Alzheimer en étudiant des souris, ce qui pourrait révolutionner notre compréhension de cette maladie dévastatrice.

Tl;dr Des souris atteintes d’Alzheimer s’améliorent après inhalation de menthol.

Le menthol peut réduire les lésions cérébrales associées à la maladie.

Des odeurs spécifiques pourraient être utilisées comme thérapies pour Alzheimer.

Le menthol, un espoir pour les patients atteints d’Alzheimer ?

Une étude menée en 2023 a révélé des résultats surprenants. Les souris atteintes de la maladie d’Alzheimer ont montré une amélioration de leurs capacités cognitives après l’inhalation de menthol. Il semble que ce composé chimique soit capable de freiner certains des dommages causés au cerveau généralement associés à cette maladie dégénérative.

Un rôle potentiel des odeurs

Les chercheurs ont observé une diminution de la protéine interleukine-1-beta (IL-1β), qui régule la réponse inflammatoire de l’organisme. Une réponse inflammatoire non contrôlée peut entraîner des dommages, mais ici, il semble que le menthol ait un effet bénéfique.

L’équipe à l’origine de l’étude, publiée en avril 2023, estime que ces découvertes montrent le potentiel d’utiliser certaines odeurs comme thérapies pour Alzheimer. « Nous nous sommes concentrés sur le rôle du système olfactif dans les systèmes immunitaire et nerveux central, et nous avons confirmé que le menthol est une odeur immunostimulante chez les modèles animaux », a déclaré l’immunologiste Juan José Lasarte du Center for Applied Medical Research (CIMA) en Espagne.

Des effets prometteurs sur les capacités cognitives

Dans cette étude, l’équipe a démontré que l’inhalation de menthol pouvait également améliorer les capacités cognitives des animaux, comme observé lors de tests pratiques en laboratoire. Chez les souris atteintes d’Alzheimer, une cure de menthol pendant six mois a suffi pour freiner le déclin de leurs capacités cognitives et de leur mémoire. De plus, il semble que le menthol ait ramené la protéine IL-1β à des niveaux sûrs dans le cerveau.

Une piste pour de futurs traitements

Lorsque les chercheurs ont artificiellement réduit le nombre de cellules T régulatrices (Treg), connues pour aider à réguler le système immunitaire, ils ont observé certains des mêmes effets. Cela ouvre une voie possible pour de futurs traitements.