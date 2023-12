Découvrez les maladies causant des douleurs sternales

Les douleurs au sternum, cet os plat central de notre cage thoracique, peuvent être causées par diverses maladies, qu'elles soient cardiaques, pulmonaires ou digestives. Mais quelles sont précisément ces maladies ?

Tl;dr Les douleurs sternales peuvent être dues à diverses maladies cardiaques, pulmonaires ou digestives.

L’embolie pulmonaire, l’angine de poitrine et la pneumonie sont parmi les causes communes.

La péricardite et l’œsophagite peuvent également provoquer ces douleurs.

La prise en charge rapide de ces affections est essentielle pour éviter des complications.

Comprendre les douleurs au sternum

Notre sternum, cet os plat situé à l’avant de notre cage thoracique, peut parfois être la source de douleurs inexpliquées. Ces douleurs peuvent être engendrées par plusieurs maladies, qu’elles soient cardiaques, pulmonaires ou digestives. Il est donc essentiel de comprendre les causes possibles pour une prise en charge rapide et appropriée.

Maladies pulmonaires et douleurs sternales

L’embolie pulmonaire, une obstruction d’une artère des poumons généralement causée par un caillot de sang, peut provoquer une douleur plus intense lors de l’inspiration. Il est crucial de la diagnostiquer et de la traiter rapidement pour éviter des complications.

Une autre cause pulmonaire de la douleur sternal est la pneumonie. Cette infection aiguë pulmonaire, qui touche chaque année environ 500.000 personnes en France, peut également causer une douleur au sternum, en plus d’autres symptômes comme une fièvre élevée, un essoufflement et une toux sèche.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Les douleurs sternales et les affections cardiaques

L’angine de poitrine, aussi appelée angor, provoque une douleur au centre de la poitrine, surtout localisée derrière le sternum. Cette douleur s’accompagne d’une sensation de serrement et apparaît généralement à l’effort ou lors d’une émotion intense.

La péricardite, une inflammation de la fine membrane qui recouvre le cœur, peut également causer une douleur aiguë au niveau du sternum qui irradie souvent vers l’épaule gauche. Les autres symptômes de la péricardite incluent des palpitations cardiaques, de la fièvre, des sueurs et une respiration difficile.

Douleurs sternales et troubles digestifs

L’œsophagite, une inflammation de la muqueuse de l’œsophage, peut se manifester par une douleur derrière le sternum, semblable à une brûlure. Cette douleur peut être accompagnée d’une gêne à la déglutition et d’une sensation d’oppression.