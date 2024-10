Découvrez les signes et symptômes qui mènent à l’angiogramme

Vous avez besoin d'un angiogramme ? Découvrez les signes et symptômes qui conduisent à cet examen.

Tl;dr L’angiographie est une procédure diagnostique essentielle pour déceler les obstructions ou anomalies dans les artères.

Elle est généralement recommandée en cas de symptômes tels que l’essoufflement inexpliqué, la douleur thoracique persistante et l’angine.

L’angiographie permet d’évaluer les problèmes de circulation sanguine, comme les blocages ou le rétrécissement des artères.

L’importance de l’angiographie dans le diagnostic des troubles cardiaques

L’angiographie est une procédure diagnostique essentielle qui permet d’examiner les artères sanguines afin de détecter les obstructions ou les anomalies. Elle est fréquemment recommandée en cas de symptômes laissant présager des problèmes cardiaques ou vasculaires.

Quand faut-il envisager une angiographie ?

Les symptômes courants qui pourraient amener un médecin à programmer une angiographie comprennent un essoufflement inexpliqué et une douleur thoracique persistante, en particulier si celle-ci s’aggrave lors de l’exercice. Ces signes pourraient indiquer des troubles cardiaques qui réduisent l’apport sanguin au muscle cardiaque, comme la maladie coronarienne.

Selon le Dr Tanmai Yermal Jain, consultant en cardiologie à l’hôpital Manipal de Kharadi, à Pune, « La douleur thoracique persistante est l’un des principaux indicateurs qui pourraient nécessiter une angiographie« . Cette douleur, souvent désignée sous le nom d’angine, est un signe que le cœur ne reçoit pas suffisamment de sang riche en oxygène, ce qui peut être causé par une maladie coronarienne.

Les symptômes et les facteurs de risque

D’autres symptômes tels que le vertige, les évanouissements et une fatigue inexplicable pourraient indiquer la nécessité de cet examen. Ces signes pourraient révéler une diminution de l’apport sanguin au cœur et au cerveau, deux organes essentiels. En outre, une personne présentant un facteur de risque de maladie cardiovasculaire ou ayant des antécédents de crise cardiaque pourrait nécessiter une angiographie.

Angiographie : un outil précieux pour le diagnostic

L’angiographie permet aux professionnels de la santé d’observer de près les artères et d’identifier les zones de rétrécissement ou de blocage qui pourraient nécessiter une angioplastie ou la pose d’un stent. Ainsi, en cas d’indications évidentes de problèmes cardiovasculaires potentiels, une angiographie est généralement réalisée.

Les résultats de cette procédure sont essentiels pour déterminer le meilleur plan de traitement. Plus le diagnostic est posé tôt, plus il est possible de traiter et de prévenir d’autres dommages au cœur ou tout autre événement cardiaque majeur.