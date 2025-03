Donner du sang régulièrement pourrait aussi améliorer votre santé

Donner régulièrement du sang pourrait également avoir des effets bénéfiques sur votre propre santé.

Tl;dr Donner du sang régulièrement pourrait améliorer la santé génétique de votre sang.

Des mutations bénéfiques ont été trouvées dans le gène DNMT3A chez les donneurs fréquents.

La donation de sang pourrait stimuler la capacité régénérative des cellules souches du sang.

Le don de sang : un geste bénéfique pour le donneur ?

Un acte altruiste pourrait avoir des retombées positives sur la santé de ceux qui le pratiquent. Selon une récente étude, le don de sang régulier pourrait non seulement sauver des vies mais aussi améliorer la santé du sang du donneur à un niveau génétique.

Une étude internationale révèle des mutations génétiques bénéfiques

Une équipe internationale de chercheurs a comparé des échantillons prélevés sur 217 hommes ayant donné du sang plus de 100 fois dans leur vie à ceux de 212 hommes ayant donné moins de 10 fois. L’objectif ? Examiner toute variation de la santé sanguine. Les résultats ont révélé des différences subtiles. Les sangs des donneurs réguliers étaient plus susceptibles de présenter des mutations bénéfiques dans un gène appelé DNMT3A. Il est à noter que d’autres mutations du DNMT3A ont été précédemment associées au cancer du sang.

Des cellules sanguines plus performantes

Dominique Bonnet, biologiste des cellules souches à l’Institut Francis Crick au Royaume-Uni, déclare que le travail de l’équipe est un exemple fascinant de l’interaction entre nos gènes et notre environnement avec l’âge. En effet, l’équipe a constaté que la perte de sang déclenchait la production de l’hormone érythropoïétine. Les cellules souches sanguines portant la mutation DNMT3A produisaient du sang plus rapidement que celles sans la mutation, suggérant que la perte de sang fréquente favorisait la production de cellules sanguines mutées.

Une capacité régénérative renforcée

« Les activités qui mettent un faible niveau de stress sur la production de cellules sanguines permettent à nos cellules souches sanguines de se renouveler et favorisent les mutations qui favorisent la croissance des cellules souches plutôt que la maladie », explique Bonnet. Le don de sang pourrait donc mieux préparer ces cellules souches à remplacer le sang de manière adéquate.

Cependant, il convient de prendre en compte certaines limites. Les donneurs de sang sont généralement en meilleure santé, ce qui peut compliquer l’identification de bénéfices additionnels. « Notre échantillon est assez modeste, nous ne pouvons donc pas affirmer que le don de sang diminue définitivement l’incidence des mutations pré-leucémiques », prévient Bonnet.

Un besoin urgent de donneurs de sang

Malgré ces réserves, l’appel aux dons de sang reste urgent. Aux États-Unis, quelqu’un a besoin de sang ou de plaquettes toutes les deux secondes. Avoir un sang plus sain serait donc un bonus. Alors que nous attendons la confirmation de ces découvertes par des études plus détaillées, ces travaux nous en apprennent davantage sur le développement des cancers du sang, notamment sur la manière dont les mutations dangereuses se développent ou non en réponse au stress. Ces informations pourraient ouvrir la voie à de nouvelles options thérapeutiques.