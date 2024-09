Dormir paisiblement malgré les ronflements : l’astuce infaillible

Selon l'experte en sommeil, il existe une solution totalement naturelle qui est bénéfique pour tous. Quelle est donc cette astuce miraculeuse ?

Tl;dr 40 à 60% des hommes et 25% des femmes ronflent en France.

Le ronflement peut causer des troubles du sommeil et augmenter le risque cardiaque.

Une astuce naturelle contre le ronflement consiste à installer un ventilateur dans la chambre.

Si les ronflements persistent malgré les efforts, il est conseillé de consulter un médecin.

Le ronflement : un mal silencieux

Qui n’a pas déjà été dérangé par le ronflement d’un proche ? Cette nuisance sonore nocturne est un problème de santé publique en France. En effet, selon les statistiques, entre 40 à 60% des hommes et 25% des femmes souffrent de cette affection. Si le ronflement est souvent source d’inconfort pour l’entourage, il est également néfaste pour le ronfleur. Celui-ci peut en effet subir des troubles du sommeil, des risques d’apnée du sommeil, et même une probabilité accrue de problèmes cardiaques.

Des solutions multiples, mais parfois insuffisantes

Il existe de nombreuses solutions pour pallier le ronflement, de l’orthèse d’avancée mandibulaire à l’écarteur nasal en passant par le spray anti-ronflement… Cependant, ces solutions peuvent se révéler insuffisantes pour certains. C’est là qu’intervient l’astuce 100% naturelle du Dr Nerina Ramlakhan, spécialiste du sommeil et physiologiste professionnelle.

Le ventilateur : un remède naturel contre le ronflement

Selon le Dr Ramlakhan, « ce n’est pas parce que les sons perturbateurs tels qu’une porte qui claque ou un ronflement sont forts qu’ils vous réveillent. C’est plutôt le changement de consistance du son, passant du doux à fort, qui interrompt le sommeil« . Pour y remédier, elle propose une solution simple : l’installation d’un ventilateur dans la chambre. Celui-ci, placé en position faible et loin du lit pour ne pas dessécher les yeux, la gorge et les sinus, crée un bruit blanc, qui masque les changements soudains de consistance du son. Ce bruit blanc aide également à s’endormir plus rapidement, selon plusieurs études.

Quand le ronflement devient un problème médical

Malgré ces conseils, si les ronflements persistent ou s’accompagnent d’autres symptômes comme des maux de tête, de l’irritabilité ou une respiration haletante, il est conseillé de consulter son médecin traitant. Le ronflement peut en effet être le signe de pathologies plus graves, qui nécessitent une prise en charge médicale.