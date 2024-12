Douleurs aiguës dans les jambes lors de la marche ? Possible signe de maladie artérielle périphérique

Article initialement rédigé par le Dr Saurabh Juneja, directeur et chef du département de chirurgie cardio-thoracique et vasculaire du Centre indien des lésions de la moelle épinière.

En ce qui concerne le traitement de la MAP, il repose sur des modifications du mode de vie, une gestion rigoureuse des affections préexistantes, l’utilisation de médicaments et, dans les cas les plus graves, des interventions chirurgicales.

Dans la plupart des cas, la prévention et l’amélioration de la MAP passent par des changements de mode de vie. Ces modifications comprennent l’arrêt du tabac, le contrôle des maladies chroniques, l’exercice régulier et une alimentation saine pour le cœur.

Parmi les symptômes courants de la MAP, on note les douleurs musculaires ou les crampes lors de la marche, la faiblesse ou l’engourdissement des jambes, la perte de cheveux ou la diminution de leur croissance sur les jambes. Dans les cas extrêmes, des complications peuvent entraîner une ischémie critique des membres, où des infections ou des blocages provoquent la mort des tissus, ou des crises cardiaques en raison de l’accumulation de plaques dans les artères.

La MAP résulte d’un rétrécissement à l’intérieur des artères périphériques, responsables du transport du sang du cœur vers le reste de l’organisme. Ce phénomène est souvent causé par l’accumulation de dépôts graisseux dans les artères, appelée athérosclérose. L’athérosclérose se caractérise par un durcissement et un rétrécissement des artères suite à la formation de plaques composées de cholestérol, de calcium, de graisses et d’autres substances sur les parois artérielles.

Ressentez-vous une douleur aiguë dans les jambes lors de vos promenades ? Il est possible que vous souffriez de la maladie artérielle périphérique (MAP), une affection sérieuse qui nécessite une attention médicale.

