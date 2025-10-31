Excès de vitamine C : quel impact sur vos reins ? Les spécialistes répondent

Alors que la vitamine C est souvent plébiscitée pour ses bienfaits sur la santé, des interrogations persistent quant à ses effets sur les reins en cas de consommation excessive. Des spécialistes apportent un éclairage sur les risques potentiels liés à un surdosage.

Tl;dr Excès de vitamine C augmente le risque de calculs rénaux.

Mésinformation en ligne accentuée durant la pandémie.

Privilégier l’apport alimentaire, éviter les mégadoses en suppléments.

La ruée vers la vitamine C pendant la pandémie

Au cœur de la pandémie de COVID-19, le réflexe a été quasi universel : se tourner vers la vitamine C. Les recherches Google ont explosé, multipliées par quatre dès mars 2020, selon une étude parue dans Cureus. Cette soif d’immunité, couplée à l’incertitude ambiante, a poussé des millions de personnes vers des compléments censés « renforcer les défenses naturelles ». Pourtant, derrière cette quête légitime de protection, s’est glissé un phénomène préoccupant : la diffusion rapide d’informations incomplètes, voire trompeuses.

Mésinformation et dangers insoupçonnés

L’analyse menée par Cureus ne laisse guère de place au doute : près d’un tiers des sites les plus consultés mettaient en avant la vitamine C comme rempart contre le coronavirus — sans fondement scientifique solide. Plus troublant encore, rares sont ceux à évoquer les risques potentiels liés à une consommation excessive. L’omission la plus flagrante concerne la formation de calculs rénaux, un effet indésirable bien documenté mais absent des premières pages de résultats. En période de crise sanitaire, ce type de mésinformation circule vite, amplifié par les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille numérique.

Le lien entre excès et calculs rénaux

Mais pourquoi cet engouement pour les doses massives ? Beaucoup pensaient qu’augmenter leur consommation garantirait une meilleure protection. Or, l’organisme transforme l’excédent de vitamine C en oxalate, substance qui se lie au calcium pour former ces fameux calculs douloureux. Des études montrent qu’une prise quotidienne d’environ un gramme — quantité présente dans nombre de « boosters d’immunité » — élève le taux d’oxalate urinaire jusqu’à 60 %. À titre comparatif :

L’apport alimentaire (oranges, kiwis, poivrons) reste sûr ;

Les suppléments à haute dose posent problème ;

Les hommes semblent particulièrement à risque selon certains travaux cliniques.

Rappelons-le : les apports recommandés chez l’adulte varient entre 65 et 90 mg/jour — aisément atteints via une alimentation variée. Sauf indication médicale précise ou carence avérée, l’usage quotidien des compléments est superflu. Une hydratation suffisante et un dialogue régulier avec son médecin restent les meilleurs alliés pour préserver sa santé rénale. Pour reprendre la formule du Dr Sood, citée sur Instagram : « Trop de vitamine C ne fait pas que ‘booster’ l’immunité ; cela peut aussi favoriser les calculs rénaux. »

Ainsi, si la prudence est mère de sûreté en matière de supplémentation, rien ne vaut une information vérifiée et une alimentation équilibrée pour garder la santé… même en période d’incertitude.