Faut-il préférer le yaourt grec ou classique pour une alimentation plus saine ?

Le yaourt grec et le yaourt classique sont tous deux appréciés pour leurs bienfaits nutritionnels, mais leurs différences en termes de texture, de teneur en protéines et de composition peuvent influencer leur impact sur la santé. Comparaison détaillée.

Tl;dr Le yaourt grec offre plus de protéines, moins de glucides.

Le yaourt classique contient davantage de calcium.

Les deux soutiennent la santé digestive grâce aux probiotiques.

Un rayon foisonnant, des choix multiples

À l’heure des courses, difficile d’ignorer la profusion de yaourts qui s’étalent dans les rayons : entre le traditionnel, le végétal — noix de coco, amande — et les versions aromatisées, le consommateur se retrouve vite à hésiter. Pourtant, ce sont souvent deux variétés qui retiennent l’attention : le yaourt grec et le yaourt classique. Mais comment trancher entre ces deux options lorsque la question de la santé ou de l’apport nutritionnel se pose ?

Processus de fabrication : subtils mais déterminants

Ce qui distingue véritablement ces produits tient à leur élaboration. Le yaourt « classique » provient d’un lait chauffé, ensemencé avec des ferments lactiques vivants puis laissé à fermenter jusqu’à obtenir ce goût légèrement acidulé et cette texture fluide. Un processus simple mais efficace pour conserver un produit riche en probiotiques. À l’inverse, le yaourt grec, aussi appelé yaourt « égoutté », subit une étape supplémentaire : on retire une partie du lactosérum (le petit-lait). Ce geste anodin transforme pourtant tout — la texture devient dense et onctueuse, tandis que certains nutriments se concentrent.

Les différences nutritionnelles en chiffres

Un rapide coup d’œil sur leur profil nutritionnel permet d’éclairer le débat :

Yaourt classique : pour 200g : 126 kcal, 14g de glucides dont autant de sucres, 10,5g de protéines, 3,1g de lipides et surtout près de 36% des apports quotidiens recommandés en calcium.

pour 200g : 126 kcal, 14g de glucides dont autant de sucres, 10,5g de protéines, 3,1g de lipides et surtout près de 36% des apports quotidiens recommandés en calcium. Yaourt grec : même portion : 146 kcal mais seulement 7,9g de glucides (dont 7,1g de sucres), presque le double en protéines (19,9g), légèrement plus gras (3,8g), et une teneur moindre en calcium (23% des apports recommandés).

Au-delà des chiffres bruts, chacun présente ses atouts : plus riche en protéines et moins sucré, le yaourt grec attire ceux qui surveillent leur ligne ou recherchent une meilleure récupération musculaire. Le yaourt classique garde l’avantage du calcium — crucial pour prévenir l’ostéoporose.

Santé intestinale et perspectives actuelles

Il serait dommage d’oublier que les deux variétés regorgent de probiotiques bénéfiques pour la flore intestinale. Plusieurs études récentes suggèrent un lien positif entre la consommation régulière de yaourt et l’équilibre du microbiote intestinal — avec à la clé un risque réduit d’inflammations chroniques. Autre point à ne pas négliger : selon une équipe australienne menée par le Dr Alexandra Wade (University of South Australia), « Dairy foods, especially yoghurt, may be capable of reducing blood pressure. This is because dairy foods contain a range of micronutrients… », autrement dit les micronutriments présents dans les produits laitiers joueraient un rôle bénéfique sur la tension artérielle.

Plutôt que d’opposer systématiquement yaourt grec et traditionnel, pourquoi ne pas jouer sur leur complémentarité selon ses besoins du moment ?