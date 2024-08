Fin des certificats médicaux abusifs : les médecins généralistes prennent les devants en septembre.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

La campagne « Septembre Violet » met en lumière un problème majeur dans le système de santé français : la surcharge administrative des médecins. En simplifiant les procédures liées aux certificats médicaux, cette initiative permettrait non seulement d’améliorer l’efficacité des consultations, mais aussi d’économiser des ressources précieuses pour le système de santé dans son ensemble.

Le Collège de la Médecine Générale a lancé la campagne « Septembre Violet » pour lutter contre les certificats médicaux inutiles. Cette initiative vise à sensibiliser l’opinion publique et les autorités sur le fardeau que représentent ces certificats pour les médecins. En effet, ces certificats non justifiés accaparent le temps des praticiens, les empêchant de se consacrer pleinement aux soins des patients.

