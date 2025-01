hMPV : Comprendre les symptômes inhabituels et l’importance de la prudence face à l’infection

Pourquoi il est crucial de faire preuve de prudence face à l'infection par le hMPV : comprendre les symptômes inhabituels à surveiller pour une meilleure protection.

Tl;dr Les cas de métapneumovirus humain (hMPV) augmentent en Inde.

L’OMS a publié des directives pour éduquer sur les symptômes de hMPV.

Les cas de hMPV en Chine sont en diminution.

Une hausse des cas de métapneumovirus humain en Inde

Le métapneumovirus humain, connu sous l’acronyme hMPV, fait des ravages en Inde. Le dernier cas en date est celui d’une fillette dans la ville de Puducherry. Selon les informations fournies par le Directeur de la Santé de Puducherry, V Ravichandran, la petite fille souffrait de fièvre, de toux et d’écoulement nasal. Après son admission à l’hôpital JIPMER, elle est actuellement en traitement.

Reconnaître les symptômes de hMPV

Face à l’augmentation des cas de hMPV dans le pays, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié une série de directives pour éduquer la population sur les symptômes de cette maladie. Selon l’OMS, les symptômes courants de hMPV comprennent la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou bouché, les maux de corps et la migraine. Les cas plus graves se manifestent par des difficultés respiratoires, des douleurs thoraciques, des vertiges, une fatigue intense, une déshydratation ou une fièvre persistante.

Comparaison entre hMPV et COVID-19

Selon le Dr Harish Bhatia, fondateur de la clinique Rebreathe et spécialiste en pneumologie à l’hôpital Apollo, les symptômes les plus courants de hMPV sont la fièvre, le rhume, le nez qui coule, le mal de gorge, tandis que les problèmes gastro-intestinaux sont rarement observés. En revanche, la COVID-19 se manifeste par une toux persistante, de la fièvre, une fatigue, des difficultés respiratoires et un symptôme caractéristique : la perte du goût et de l’odorat. De plus, des problèmes gastro-intestinaux tels que des nausées ou de la diarrhée sont également visibles avec le coronavirus.

Une diminution des cas de hMPV en Chine

Pendant ce temps, en Chine, les cas de hMPV sont en baisse. Wang Liping, chercheuse au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a révélé que le taux de cas positifs au métapneumovirus humain fluctue, mais que le taux de cas positifs dans les provinces du nord est en déclin. Le gouvernement chinois a minimisé cette situation, la qualifiant de phénomène hivernal annuel.